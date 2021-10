Locamente enamorado Gabriel Soto felicita a Irina Baeva por su cumpleaños 29

Irina Baeva se encuentra festejando su cumpleaños número 29 de una manera muy emotiva y fue por medio de felicitaciones de sus amigos más cercanos del medio del espectáculo, pero fue si prometido Gabriel Soto quien se lució.

Fue por medio de un mensaje con el cual el actor mexicano dejó en claro que está muy enamorado de la actriz de origen ruso con quien se lleva muy bien, pues se aman demasiado, por lo cual le escribió este bello mensaje.

"Tu!!! Mi mujer @irinabaeva!!! Que todos los días me apoyas y estás a mi lado. Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños mi amor", Lo demás te lo digo en persona……", escribe el actor.

Ante dichas palabras Irina Baeva de inmediato correspondió al mensaje de su amado haciéndole saber que para ella el histrión también es muy importante en su vida y que pronto pisaran el altar juntos, pues recordemos que le propuso matrimonio.

Irina Baeva fue felicitada por Gabriel Soto/Instagram

"Awwwww mi amor gracias por hacer este día tan ESPECIAL con tantos detalles! Te amo con todo mi corazón", escribe Irina Baeva al leer el mensaje de su prometido quien le ha defendido del hate desde que ambos se hicieron novios.

Para quienes no lo saben la historia de amor de estos famosos no ha sido para nada fácil, ya que hay quienes no aceptan del todo la relación, pero han sabido salir adelante juntos ante las adversidades.

Mientras tanto amigos y colegas del espectáculo le escribieron de todo a esta joven pareja en especial a la cumpleañera quien tiene ya varios años viviendo en México después de haber emigrado de Rusia para convertirse en una gran actriz.

"Muchas felicidades hermosa @irinabaeva que todos los deseos de tu corazón se cumplan. Un fuerte abrazo", "Feliz cumpleaños querida @irinabaeva te mereces todo lo bonito de la vida", fueron los comentarios que recibió la belle mujer por sus 29 años de edad.

Leer más: Celia Lora de lo más coqueta con lencería de peluche desde la cama