Logan Williams murió de una sobredosis accidental de fentanilo, confirma el forense

México. Logan William, actor de series como The Flash y quien murió en abril de 2020, perdió la vida a causa "toxicidad no intencional por drogas ilícitas (fentanilo), se informa en varios portales de noticias.

El Servicio Forense de Columbia Británica determinó que el actor, quien tenía 16 años al morir, perdió la vida en que se indica y con ello se acaba con otro tipo de especulaciones surgidas desde su muerte.

La estrella adolescente se hizo un nombre por sí mismo interpretando a un joven Barry Allen en The Flash de The CW, y murió repentinamente, lo dio a conocer en su momento su madre Marlyse Williams al periódico local The Tri-City News.

Logan Williams en una de sus últimas actuaciones. Foto de Instagram

Además compartió que su amado hijo había tenido serios problemas con las drogas durante los tres últimos años de su vida, razón por la cual ella sufría demasiado.

La señora dijo a la prensa también que descubrió que su hijo estaba consumiendo marihuana a los 13 años, y que eventualmente progresó hacia drogas más duras.

Logan llegó al límite en las drogas, puesto que usaba fentanilo, un analgésico opioide sintético que crea un "efecto similar a la heroína" en el cuerpo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Marlyse también notificó que Logan "negaba por completo porque estaba muy avergonzado" de su adicción.

Marlyse Williams también hizo público que siempre recordará a su hijo como un joven con un corazón muy bondadoso y un espíritu contagioso.

Logan se convirtió en una estrella del cine y la televisión estadounidense gracias a su trabajo en otras producciones como When Calls the Heart, Supernatural y The Whispers.