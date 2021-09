Lola Beltrán vive a través de su hija María Elena Leal Beltrán y del incondicional amor de su pueblo

Como nuestra Lola Beltrán no habrá otra. No por nada era llamada "Lola la Grande", no solamente fue la máxima exponente de la música vernácula, sino también fue un ser humano extraordinario. ¿Por qué el público amó y sigue amando a Lola Beltrán? "Por su gran calidad vocal, por su gran sentimiento y sobre todo, por su gran personalidad", expresó su hija María Elena Leal Beltrán en una charla con Debate.

"Yo creo que muy pocos artistas han tenido la trascendencia como la tenido Lola Beltrán", mencionando a Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís.

La cantante resaltó que es el pueblo el que decide cuál artista se convertirá en leyenda o ícono. "Que maravilla que mi madre siga siendo tan querida a 25 años de su fallecimiento, lo veo de manera constante, hay admiradores de Lola Beltrán que ahorita tienen 15 años, a mí en lo personal me llena de mucha emoción".

Me llena de mucho orgullo el seguir yo como hija de Lola Beltrán, recibiendo tanto cariño expresado en la actualidad hacia ella, es un amor muy grande el que el público sigue manifestando hacia mi mamá.

Este fin de semana la cantante sinaloense, orgullosamente de El Rosario, estado de Sinaloa, México, recibirá un tributo de parte de su hija María Elena. "La finalidad como siempre, es recordarla con una profunda admiración, recordar sus canciones a través del repertorio que voy a interpretar".

María Elena Leal Beltrán es hija de Lola Beltrán y Alfredo Leal, "El príncipe del toreo". Foto: cortesía Agencia Odisea

El homenaje a "Lola la Grande" se llevará a cabo este sábado 25 de septiembre en el Nuevo Toreo de Tijuana. Al principio y al final de este show, se proyectará un video hecho por María Elena Leal Beltrán. Se mostrará primero la semblanza y trayectoria de Lola Beltrán y después, el impacto que fue su partida en muchos compañeros, gente muy importante en el medio televisivo y artístico en México, "parte de un documental que ya está hecho por mí".

En el repertorio que ofrecerá durante el tributo a su progenitora, incluye las conocidas canciones "Cucurrucucú paloma", "Paloma negra", "Gorrioncillo pecho amarillo", "Canción mexicana" y muchas más, "todas esas canciones que ella hizo grandes éxitos".

Todo esto surgió luego de que el empresario Manuel Bowser le pidiera regresar a la ciudad de Tijuana, Baja California para un concierto. La cantante sugirió un homenaje a su mamá, todavía en el marco del mes patrio. "Haciéndolo como siempre lo he hecho, con mucho cariño y con mucha entrega, como mi madre me enseñó hacer las cosas y dando lo mejor de mí". El show se llevará a cabo con todas las medidas de precaución.

El próximo 24 de marzo se cumplirán ya 25 años de la muerte de María Lucila Beltrán Ruiz, mejor conocida como Lola Beltrán, "y sigue siendo una gran ausencia", comentó su hija María Elena: "un gran vacío, no hay amor más grande y eso lo podrán decir absolutamente todos aquellos que ya no tienen a sus padres, es el amor más grande e incondicional, hace falta el apapacho, el abrazo, el beso, el consejo, la plática, el convivir".

Como madre, la recuerda como una mujer exigente, una mujer dando consejos, una benefactora, proveedora, amorosa y bromista. Como artista: "su inmensa calidad interpretativa, la manera cómo transmitía, la manera como le salía del fondo del corazón cada parte de la canción que interpretaba; todas las canciones en voz de Lola Beltrán están impregnadas, primero de una gran técnica vocal, un gran registro y sobre todo de un sentimiento sumamente profundo y único, que no he logrado yo escuchar hasta la fecha, en ningún cantante de ningún género".

Para María Elena Leal Beltrán, es de suma importancia que los jóvenes sepan quién fue Lola Beltrán.

Es muy importante que la gente joven no pierdan de vista, quienes han sido verdaderamente los pilares musicales o los pilares culturales de nuestro México.

"Porque hay toda una vida, una trayectoria, una entrega, una vida dedicada a la música como lo hizo mi madre, hay que refrescar en la gente joven sobre todo, de esa gran mexicana, de esa gran sinaloense, en todos sus conciertos siempre externaba con una profunda emoción 'mi Rosario querido', 'arriba mi Rosario', muy orgullosa de sus orígenes y de su tierra sinaloense".

Nos compartió su inmenso gozo al ver a niños cantar "Cucurrucucú Paloma" (uno de los temas más representativos de "Lola la Grande"), luego de escucharla a ella interpretarla en alguna de sus presentaciones. "Para mí eso es una enorme satisfacción, para mí es sumamente importante, el que niños o adolescentes puedan estar ya cantando 'Cucurrucucú paloma'".

Además de cantante, María Elena Leal Beltrán es periodista. Ha grabado ocho álbumes: seis en el género ranchero, uno de rock y otro más de música electrónica experimental. Es directora del Festival Cultural Lola Beltrán, el cual se lleva a cabo en El Rosario, Sinaloa. Forma parte de "Herencia Mexicana", integrado también por los hijos de Javier Solís, Pedro Infante, Juan Zaizar y Juan Mendonza "El Tariacuri".

