Lola Cortés dice a Horacio Villalobos que se calle pues no es cantante

Lola Cortés de 51 años de edad, no solo es quien recibe la crítica de las redes sociales, al no estar de acuerdo con los comentarios que le lanza a los alumnos de La Academia, también ella se los da, pero a sus compañeros, como el que le hizo a Horacio Villalobos también de 51 a quien dejó callado.

Resulta que mientras Horacio Villalobos le daba una crítica a Jackie, su colega Lola Cortés hizo unas caras quejándose de la opinión que acababa de hacer su compañero, para después despotricar en su contra y decirle que no es un cantante para andar cambiando los colores de voz como él quiere que pase.

"No puedes cambiar el color de voz de un cantante, señor cállese usted no es cantante muy bien, ha sido muy bien", dijo Lola Cortés en el panel de jueces después de haberse peleado con Horacio Villalobos, a quien se le fue con todo, pues para ella su crítica no era nada buena contra la alumna.

"Súper tu interpretación; entiendo el aspecto emocional perfecto, apóyate en tus maestros y laPsicologa", "@soylolacortes tú eres una artista en toda la extensión de la palabra, y Horacio Villalobos eres un conductor de la zona de espectáculos que lo único que sabe hacer es hablar mal de todo el mundo y ser prosaico, medio actúas y nada más… @laacademiatv por qué es juez?", escriben las redes.

Para quienes no lo saben La Academia ha estado en boca de todos desde el día uno, pues a muchos les ha gustado el nuevo alumnado, mientras que otros han arremetido contra ellos, pues aseguran que las voces encontradas en todo el país, no son lo que esperaban, por lo que han arremetido en su contra.

Además, Lola Cortés ha ganado protagonismo en el reality show, pues desde hace años los televidentes de dicho proyecto deseaban verla nuevamente como crítica, pero por una u otra razón no regresaba y ahora que está ha causado revuelo por todo lo que ha comentado, no solo de La Academia, sino sobre el desempeño de los alumnos en esta segunda semana.