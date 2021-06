Lolita Ayala recuerda el día que rechazó hacer una película con 'Cantinflas'

México.- Lolita Ayala, una de las figuras más importantes del periodismo en México, vive una etapa fructífera en su carrera, además de ser una gran empresaria, es todo un ícono de las redes sociales y hasta ha sacado su propia línea de ropa, vigente entre las nuevas generaciones.

Y recientemente, en una entrevista con el comediante Álex Fernández, para su podcast en YouTube, reveló uno de los momentos poco conocidos de su carrera en la televisión, se trata del rechazo de una película importante, mientras su fusionada el Canal 8 con Telesistema Mexicano.

Cuando vino la fusión nos llevaron a Telesistema y nos hicieron escoger qué es lo que queríamos: si noticias o andar de conductora. A mí me invitó Cantinflas a hacer una película y no me dejó Emilio Azcárraga, me dijo: '¿O noticias o cine?'", externó en entrevista.

"Sí me dolió", aseguró también Lolita Ayala, externando que las películas de Cantinflas son permanentes, un tanto arrepentida con la decisión que tomó. Sobre el filme, explicó que se trataba de "El Barrendero", estrenada en 1981 bajo la dirección de Mario Delgado.

Posteriormente, explicó el origen de las rosas que fueron emblemáticas en su noticiero; "Cuando Miguel Alemán se quedó de director de Televisa, me dijo: 'Pon algo distintivo, que te identifique'. Y como a mí las flores me fascinan, cualquier flor, dije: 'Voy a poner una rosa'. ¡Pegó la rosa! Todos los días me llevaban una rosa fresca, hermosa, del mercado que está cerca de Televisa", dijo.

Dolores Ayala Nieto, más conocida como Lolita Ayala, es una reconocida periodista y presentadora mexicana nacida el 21 de mayo de 1951 en la Ciudad de México. Entre sus distinciones se encuentra el Premio Nacional de Periodismo de México.