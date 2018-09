Lolita Cortés cuenta como fue el abuso sexual que vivió de niña

Anteriormente Lolita Cortés confesó en el show "Mira quién baila" haber sufrido abuso sexual por parte de una persona muy cercana. En entrevista con varios medios de comunicación, la artista relató parte de esta desagradable experiencia.

Lolita Córtes contó que la primera vez que trató de poner un alto al abuso sexual, fue a los 12 años, sin embargo su sufrimiento continuó.

La violencia fue muy grande y hubo mucho abuso. La primera vez que dije ‘basta’ tenía 12 años, pero no paró al 100 y una noche antes que fueran directo por mi hermana yo dije ‘hasta aquí’.

“Te dicen que eso está bien, que te calles, que no se lo puedes decir a nadie, que más te vale”, agregó Lolita Córtes entre lágrimas.

La juez de "Mira quién baila" suponía que esta situación había sanado con el tiempo, sin embargo: “se está destapando y fue sin querer. Se los juro que está cerrado, solo que no le voy a hacer daño a nadie”, reveló con los sentimientos a flor de piel.

La actriz recordó que no quería salir acompañada con su abusador pero le replicaban “tú te comprometiste, es una persona que te quiere tanto y yo me agarraba de mi hermana y no importaban los golpes porque estábamos las dos unidas. Y después se vuelve una costumbre callarte”, contó llorando.

De su amarga experiencia, Lolita Córtes hace esta petición a los padres de familia:

Que les crean, que les pregunten por qué no hablas, por qué no escribes, por qué vas mal en la escuela y que cuando ellos digan ‘no quiero salir con esta persona’, no los dejen salir.