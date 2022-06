Lolita Cortés arremete en contra el cantautor sinaloense Espinoza Paz en concierto de La Academia

La cantante y actriz de teatro musical Lolita Cortés, se caracteriza por decir las cosas tal y como las piensa; es por eso que se le conoce como "la juez de hierro". Actualmente, forma parte del panel de críticos en la nueva generación de La Academia, donde no solo ha dado duras críticas a los alumnos, sino también a uno que otro cantante.

Anteriormente, manifestó que la cantante María José, era la única integrante del grupo Kabah que tenía talento. En el reciente concierto de La Academia, arremetió en contra del cantautor Espinoza Paz, originario de la comunidad Campo General, en el municipio de Angostura, estado de Sinaloa, México.

El alumno Santiago Domínguez interpretó el tema "Un hombre normal", una de las composiciones de Espinoza Paz. Al momento de dar su crítica, Lolita Cortés externó que a diferencia del sinaloense, Santiago si cantó muy bien este tema.

Yo les voy a ser honesta, a mí me choca la voz de Espinoza Paz, entonces, agradezco tanto que lo cantes tú Santiago, digo: 'ay señor, muchas gracias', porque qué feo canta Espinoza Paz.

Cuando Ana Bárbara intentó defender a Espinoza Paz, Lolita reconoció que compone bien, pero mejor no debería cantar. "Es tu amigo, escribe bonito, debe ser buena persona, le mandamos un beso, que no cante".

Por otra parte, en una entrevista con el periodista Eden Dorantes, durante uno de los cortes comerciales del concierto de La Academia, Lolita Cortés comentó que como críticos, recalcan los fallos y aciertos a los alumnos, para que ellos puedan mejorar al lado de sus maestros.

Asimismo, como críticos hablan con la producción, "para decir: 'bueno, si tú quieres tener un gran concierto, como productores, como escuela, como academia, como casa, tú los debes de poner a ensayar ya con la presión de un concierto'".

Aunque los profesores y la producción diga que durante los ensayos, los alumnos lo hacen muy bien, esto no le importa a Lolita.

"A mí no me importa como les salió en el ensayo, lo están echando a perder, entonces, ¿qué pasa?, algo está sucediendo que en el ensayo, ellos no lo están haciendo como en el concierto, ¿y eso que tiene que ver?, la producción tiene que hacer un ensayo de concierto, no un ensayo cantado en la bañera".