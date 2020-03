Lolita Cortés atacada luego de que Jolette diera positivo en COVID-19

Jolette dio a conocer hace unos días en sus redes sociales que era portadora del Coronavirus. En una fotografía que compartió en las stories de su cuenta en Instagram desde el hospital, la ex polémica participante de La Academia expresó, "positiva COVID-19, me encomiendo a sus oraciones".

Ante esto los seguidores de Jolette, quien hoy en día es conductora de televisión, recordaron las "peleas" entre ella y Lolita Cortés durante el programa La Academia de TV Azteca. Varias personas acudieron a las redes sociales de Lolita para atacarla.

Estos son algunos de los comentarios que ha recibido Lolita Cortés en sus recientes publicaciones en su feed de Instagram: "fue una víbora con Jolette", "llegué aquí por Jolette, ¿pero quién rayos es Lola Cortés? disque más de 25 años de carrera y nadie la conoce, pero Jolette si es recordada como mujer valiente", "he visto videos tuyos y da pena verte hacer el ridículo, puedes ser una locura en el teatro pero de ahí no has salido".

Lola Cortés, ¿cuándo habrá una disculpa para Jolette?, todos los tragos amargos que le hiciste pasar, creo que lo merece.

"Que terrible ver como te vendes para humillar al resto".

Hasta el momento Lolita Cortés no ha comentado nada sobre estos ataques en redes sociales, que surgieron luego de que Jolette diera positivo a Coronavirus (COVID-19).

También te puede interesar:

Jolette manda un duro y claro mensaje a Lolita Cortés

¿Qué opina Lolita Cortés de la polémica de Danna Paola y Gibrán?

Jolette desmiente que la hayan corrido del programa Hoy