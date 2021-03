Lolita Cortés desesperada por trabajar está dispuesta a limpiar baños

Quien se siente desesperada y triste por no tener trabajo es la actriz musical Lolita Cortés de 50 años de edad y es que debió a la pandemia no ha podido regresar al teatro, pues estos permanecen cerrados algo que la tiene muy preocupada.

Ahora Lolita Cortés expuso su caso ante Rocío Sánchez Azuara y dejó en claro que se pondría a limpiar baños con tal de tener trabajo pues necesita sustento para poder salir adelante, es por eso que entre lágrimas pidió ayuda.

Estaban pidiendo para una panadería muy famosa, personas que limpiaran los baños y yo ahora con la pandemia le dije a mi hermana, 'yo soy buenísima limpiando', alguien me comentó, como te atreverías', perdóname necesitó trabajar, dijo Lolita Cortés.

Tras el llamado que hizo Lolita Cortés los internautas lanzaron sus opiniones dejando en claro que la actriz sí necesita trabajar, por lo cual algunos hicieron un llamado a las autoridades para que apoyen a personas que no tienen trabajo.

"@despiertamerica @univision que la contrate Univisión para algún papel o ayuda en Mira quien Baila!", "No importa el trabajo... pero con tanto trabajo que ha hecho y estar en crisis económica... eso dice que no es buena administrando sus ingresos", "Dios es esta gentes no ahorra dinero para el futuro", escribieron las redes sociales por el caso de Lolita Cortés.

Para quienes no lo saben Lola Cortés fue una mujer muy exitosa no solo en Tv Azteca, sino en Televisa, donde logró hacer varios proyectos uno de los más importantes fue en La Academia, donde lo daba todo como jueza del reality musical.

En Televisa se le abrieron las puertas con el programa Bailando Por Un Sueño, donde la actriz volvió a convertirse en juez causando terror entre los participantes debido a lo polémica que son sus opiniones.

