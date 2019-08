Lolita Cortés habla sobre el romance con su hermanastro

La actriz y cantante de comedia musical, Lola Cortés procreó a sus hijos: Dariana y Mariano con su hermanastro Sergio Romo Junior, actualmente la pareja está separada.

Cortés ha hablado abiertamente sobre su relación con Sergio y como asegura es el amor de su vida, lo que poco se conoce es que éste es el hermanastro de la cantante, ahora ella habla y cuenta su experiencia con la unión.

A Romo lo conoció cuando su padre, Ricardo Cortés tuvo una relación con la actriz Alma Muriel, la madre de Sergio, al principio todo iba bien, pero por el trabajo se alejaron poco a poco, se reencontraron cuando ella tenía 20 años en una obra musical.

Me encuentro a mi hermano en Monterrey; que a final de cuentas no era mi hermano porque es hijo de Alma, era mi hermanastro, Dije ‘en siete días me voy a portar súper mal. Jamás pensé que regresando a México él se iba a regresar conmigo”. comentó Lolita en el programa de televisión 'El minuto que cambió mi destino'.