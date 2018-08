El desgarrador llanto de Lolita Cortés al revelar abuso sexual

Imágenes que casi muchos jamás pensaron ver de Lolita Cortés, quien forma parte de los jueces en el programa Mira Quién Baila. En la transmisión del show de ayer domingo, Lolita Cortés abrió su corazón y con un desgarrador llanto, confesó que aun no puede perdonar a la persona que abuso sexualmente de ella. Lolita fue consolada y apoya por Rosie Rivera quien vivió también un abuso sexual por parte de quien fuera el primer esposo de su fallecida hermana.

Tras la actuación en la pista de baile de Rosie Rivera, la juez Lolita Cortés comentó haber vivido una situación similar a Rosie (abuso sexual), pero a diferencia de la hermana de Jenni Rivera, ella no ha podido perdonar.

Yo me he perdonado muchas cosas. Hubo cosas que no estuvieron en mis manos. Rosie, realmente has podido perdonar el daño tan fuerte que te cambió la vida ¿Cómo le hiciste?