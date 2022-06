Lolita Cortés no solo impacta por sus criticas en La Academia sino por lo joven que luce su rostro

Lolita Cortés de 51 años de edad, está en boca de varios internautas en estos momentos, pues han notado que no solo se ve de impacto con los looks que porta en La Academia, sino que su rostro se ve mucho más jovial, es por eso que le han preguntado si ya se realizó algún tratamiento estético.

Y es que algunos usuarios debaten si se trata de mucho filtro en las fotos que comparte la página oficial de La Academia o si plano en realidad se hizo algo, pues se mira muy bien, aunque el tipo de maquillaje podría ser otro de los factores le han dicho a la jueza que confiese cuál es el secreto para verse como una muñeca.

"Por esta bella mujer, no pasa el tiempo", "Cambiaron a lolita cortés por un hada", "Vuelve el personaje del reality show "la temible juez de hierro" jaja pensé que no volvería que interesante habrá Sido la propuesta", "Lolita te ves súper súper bien ,,,,, gracias por darnos la oportunidad de verte así esos arreglo todos sutiles te vinieron muy bien"Tia Lolita— tu Makeup esta muy impecable! Quien te maquilló?", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, Lolita Cortés ha estado en varias generaciones de La Academia como crítica y más de uno ha quedado impactado no solo por la imponente presencia de la jueza, sino por sus severos comentarios con las cuales deja a más de uno con el ojo cuadrado, pues aunque muchos la tachan de mala persona, para otros es una mujer objetiva.

Aunque eso no es todo, pues este domingo que pasó las cosas se pusieron color de hormiga al pelearse con Horacio Villalobos, pues no le gustó para nada la manera en que criticó a Jackie una de las alumnas de esta nueva generación, por lo cual le pidió que se callara, pues le dijo que no era cantante.

Cabe mencionar que en esta temporada Lolita Cortés llegó con todo pues a quien también le hizo ver su suerte fue a Rubí Ibarra, pues le dijo que si por ella fuera la sacaría de la competencia.