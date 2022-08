Lolita Cortés pone en su lugar a Paco de Miguel, tras tratar de humillarla: "la vergüenza que hizo"

Previo a la gran final de La Academia 2022, el influencer Paco de Miguel estuvo como invitado para entregar una serie de premios a los alumnos de la decimotercera generación de este reality show de TV Azteca. Durante su participación, trató de humillar nada más y nada menos que a Lolita Cortés, sin embargo, el humillado resultó ser él.

¿Qué fue lo que pasó? Paco de Miguel, caracterizado con su personaje de "Miss Lety", junto William Valdés, entregó los Premios OMG de Tik Tok. Antes de entregar el premio al "drama total", hizo referencia a las discusiones que tuvo Lolita Cortés con Alexander Acha, director de La Academia. "Pero dramas, bueno, (los de la) señora, maestra Lola, con el director Alexander, bueno, tampoco pueden competir porque es, repito, para los alumnos".

Esto no provocó la mínima gracia en Lolita Cortés, conocida como "la juez de hierro". En vez de prestarle atención a la comedia de Paco de Miguel, prefirió tomarse una selfie. "Te está mirando muy fijo Lolita, creo que no le gustó ese comentario", comentó William Valdés. "No, ni siquiera lo estoy mirando", respondió la reconocida cantante y actriz de teatro musical.

Posteriormente, Paco de Miguel también trató de burlarse de las discusiones que Lolita tenía con Jolette, durante la cuarta generación de La Academia.

En una entrevista con el youtuber mexicano Alex Montiel, mejor conocido como "El escorpión dorado", Lolita Cortés puso en su lugar a Paco de Miguel, tras tratar de humillarla en uno de los conciertos de la final de La Academia.

"¿Cómo vas con tu amistad con Paco de Miguel?", le preguntó Alex a Lolita, quien tajantemente respondió, "¿quién es Paco de Miguel? ¿Es un cantante?". El youtuber agregó, "no te hagas, ese que desdeñaste hace 15 días porque fue a hacerse el chistoso, que ni es chistoso, es un pen…, estoy de acuerdo contigo".

Lolita Cortés dejó muy en claro no conocerlo, pues nunca han sido presentados y además, conoce su trabajo.

Lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro, además, déjame te digo, para toda la gente que piensa que es simpático y chistoso el señor, que me pareció verdaderamente… ni siquiera desagradable o deleznable, no existió, a mí no me deprimió, a mí nada, no logró nada en mí.

Asimismo, la actriz mexicana, de 51 años de edad, contó que durante su participación, Paco de Miguel estaba leyendo en teleprónter todo lo que debía decir. "Tenía el teleprónter atrás de mí, y cuando vi que estaba leyendo, dije: 'ni siquiera leer sabe', qué vergüenza para su casa, su familia, su vida y su carrera".