Lolita Cortés responde a los ataques de Toñita, ex integrante de La Academia: "le pido que se eduque"

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, "La negra de oro", participante de la primera generación de La Academia, hace unos días arremetió en contra Lolita Cortés, cantante y actriz de teatro musical, ya que supuestamente "la juez de hierro" minimizó los teatros del pueblo, escenarios donde la ex académica ha tenido muchas presentaciones a lo largo de su carrera musical.

"Si Lolita te dice que el teatro del pueblo lo minimiza, señora Lolita, déjenme decirle que en el teatro del pueblo han estado grandes artistas, grandes personalidades y que de ahí muchos hemos comido y no se minimiza", manifestó la cantante Toñita, de 41 años de edad, en un encuentro con varios reporteros de espectáculos a las afueras de Televisa.

Asimismo, resaltó que cada uno de los escenarios tiene su propio peso y no deben ser minimizados.

"Créanme que un teatro del pueblo tiene un peso, se los dice una señora que ha trabajado en muchos teatros del pueblo, palenques y privados, todos tienen su valor y su respeto, yo si sé responderle: se respeten los teatros del pueblo".

Durante el primer concierto de la nueva generación de La Academia, donde Lolita Cortés forma parte del panel de críticos, tuvo una charla con varios medios de comunicación durante uno de los cortes comerciales, donde fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo Toñita en su contra.

Con la sinceridad que la caracteriza, Lolita Cortés le pidió a Toñita que primero se eduque antes de criticarla, pues sus inicios están en los teatros del pueblo.

“Yo canté en las ferias del pueblo, ¿dónde crees que empecé? ¿Cuántos años creen que llevó en esto? Por favor, primero le pido a Toña que se eduque, cultive y vea de dónde vengo, quiénes fueron mis padres, mi tío abuelo, dónde tuve que cantar y dónde he tenido que actuar".

Mencionó que como toda carrera artística, ha tenido sus momentos buenos y malos, sus éxitos y fracasos. "Señores, está carrera un día estás arriba y al otro día ya no, no vengo aquí, ha hablar porque no sé, ni voy a minimizar, por favor no sean estúpidos".