Lolita Cortés rompe el silencio sobre el fallecimiento de su madre

Luego de que trascendiera la noticia sobre el fallecimiento de Doña Dolores Jiménez, madre de las conocidas actrices Laura y Lolita Cortés, el pasado sábado 23 de noviembre en la Ciudad de México, su hija, Lolita ha roto el silencio sobre el fallecimiento de su madre.

Tras el fallecimiento de su madre, Lolita agradeció con lágrimas en los ojos, los comentarios de apoyo por parte de sus familiares, amigos y seguidores en redes sociales.

Mi madre se fue dormidita, fue una gran mujer. Le pedí a Dios que no me hiciera sufrir y dormidita se fue. Gracias a todos, se fue una gran mujer", comentó entre lágrimas la ex juez de La Academia.