Lolita Cortés se roba todas las miradas con despampanante look de rockstar.

México.- "Las Estrellas bailan en Hoy" es una nueva sección del programa matutino de espectáculos que se ha vuelto la favorita de los televidentes, esto porque cada semana una pareja de famosos compite por llevarse el primer lugar con los mejores pasos de baile y frente a los jueces más duros de la industria del entretenimiento.

Además de esperar siempre qué hará cada pareja competidora, los televidentes esperan a Lolita Cortés, la cantante y actriz de comedia musical que está arrasando y dando mucho de qué hablar tras su participación en este nuevo y exitoso proyecto.

Y esto se debe a que día con día Lolita aparece en la mesa del jurado luciendo looks completamente diferentes, con lo que ha dejado bien en claro que es una mujer muy versátil para la hora de vestir y probar cosas nuevas, sin miedo al qué dirán.

En esta ocasión no ha sido una excepción, pues lució un look que dejó sin habla a todos, ya que le tocó lucir un atuendo muy rockstar con el que se vio muy hermosa y hasta trajo de vuelta la moda del cabello extremadamente claro y con las raíces oscuras.

Para la más reciente edición, Lola Cortés, la conocida como Jueza de Hierro, utilizó un corto vestido color perla que marcó su figura, mientras usaba un peinado muy alborotado y con detalles de colores que logró con extensiones de un tono claro que le sentó de maravilla.

Pero esto no fue todo, también se dejó ver con un maquillaje en tendencia y muy juvenil, con el que logró verse como de treinta en sus cincuenta. Esta ocasión más para la estrella luciendo atuendos de lujo, pues no ha parado de mostrar los mejores looks.

Actualmente, Lolita Cortés continúa fungiendo como juez en la competencia del Programa Hoy, al lado de Andrea Legarreta y Latin Lover, pero más fuerte que nunca, pues ya aseveró que no tolerará a las parejas con bajo rendimiento que siguen en "Las Estrellas bailan en Hoy". "Yo sé bien quiénes son los desastrosos y los quiero fuera (de la competencia) ya. Yo los saco", compartió.