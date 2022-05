México. La cantante mexicana Lolita Cortés sí podría participar en el 20 aniversario de La Academia, lo dice en entrevista con Ventaneando, y todo dependería de que ejecutivos y ella "puedan platicar".

Lolita Cortés, quien es un importante referente en el teatro musical de México, confiesa que podría formar parte del reality show La Academia, todo es cuestión de llegar a un arreglo con la producción, pero hasta ahora no la han buscado.

“De haber pensado en mí, yo creo que lo habrían hecho, pero no me han extendido la invitación como tal”, dijo a Ventaneando respecto a la posibilidad de ser parte del jurado en esta nueva edición de La Academia, que inicia pronto por Televisión Azteca.

Lo que Lolita deja en claro es que sí le encantaría estar en La Academia, donde haría algunos cambios si se lo permitieran para mejorar el show en la televisión.

“Me encantaría que no repitiéramos cosas poco favorables que pusieron en duda el reality show, pero no sé, hasta qué me llamen”, dice también al programa de Azteca Uno cuya titular es Pati Chapoy.

Lolita Cortés tiene 51 años de edad y desde su infancia comenzó su formación artística, y por sus venas corre sangre artística, puesto que según información en su biografía, es sobrina del cantautor José Alfredo Jiménez e hija del actor Ricardo Cortés.

Lolita comenzó su carrera en el teatro musical con obras de teatro como Anita, la huerfanita y Vaselina, al lado del grupo Timbiriche, y durante toda su vida ha estado vigente en los escenarios, además es reconocida como una de las mejores artistas y más completas en la escena de México.