Lolita Cortés tuvo temor por discusiones con Jolette en La Academia: "nos sacaban con escolta"

La cantante y actriz de teatro musical Lolita Cortés hace unos años formó parte del programa "La Academia" de TV Azteca, donde se ganó a pulso el título de "La juez de hierro". Muchos recordarán las discusiones que tuvo con Jolette al hacerle saber que no cantaba y constantemente, le pedía al público que dejarán de votar por ella.

Jolette fue como el prietito en el arroz durante la cuarta generación de "La Academia"; la producción de este show musical la mantenía dentro del programa, pues era quien daba rating por sus "encontronazos" con Lolita Cortés.

En una reciente entrevista que tuvo Lolita Cortés con Yordi Rosado para su canal de YouTube, contó que en aquel entonces llegó a sentir temor por su seguridad y la de su familia, a raíz de sus discusiones de Jolette.

Ella me contesta, yo le contesto y no hay nada que me guste más que me estés retando mentalmente, me encanta, agradezco el reto, en esa época nuestro director se había ido y regresó porque esto era un escándalo.

Luego de un enfrentamiento entre Lolita Cortés y Jolette, la llamada "Juez de hierro" se reunió con el productor de este programa. La actriz mencionó que le había dicho a la ex participante de "La Academia" que se fuera porque no sabía cantar, "entonces le dije (al productor): 'pero no se preocupe, a partir de ahora le diré que canta muy bonito'".

El productor de "La Academia" le respondió: "'no, tú tienes que seguir por ahí Lola, tú ya no puedes bajar', pensé, en la que me acabo de meter. La mamá (de Jolette) bajaba y me gritaba de cosas, los hermanos se agarraban a golpes con otros de allá, era una locura, nos sacaban con escolta".

El temor de Lolita Cortés aumentó cuando Jolette salió al fin de este show de televisión: "una noche, cuando sacan a esta chica del programa, le hablo a Roberto Blandón para decirle que mi madre, mis hijos y yo estábamos aterrados y le pedí quedarme en su casa. Llegamos a medianoche a su casa, dije: 'si alguien me está siguiendo, que se harte', te paraban los coches y me gritaban insultos de auto a auto".