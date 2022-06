¿Lolita Cortés y participantes de La Academia humillaron a Rubí? Explican contexto de la foto grupal

Este fin de semana dio inicio la decimotercera generación de La Academia, en conmemoración por el 20 aniversario de este reality show de TV Azteca. Una de las participantes es Rubí Ibarra, la quinceañera viral de San Luis Potosí. En redes sociales ha sido llamada "la nueva Jolette".

La cantante y actriz de teatro musical Lolita Cortés, forma parte del panel de jueces y durante la presentación de este proyecto ante la prensa, dejó muy en claro que la joven de 20 años de edad, no debía estar en la competencia.

Posteriormente, en redes sociales se viralizó una fotografía donde supuestamente Rubí, fue excluida por sus compañeros de La Academia de un abrazo grupal. A esto, se sumó que Lolita Cortés la habría humillado con sus comentarios.

En el primer concierto de la nueva generación de La Academia, Lolita Cortés, conocida como "la juez de hierro", manifestó que en ningún momento Rubí fue humillada.

"Mi querida Rubí, ¿te sentiste humillada en algún momento? ¿Insultada? Cuando yo dije que no debía estar, ellos (la producción) dijeron que sí, cuando se dijo: 'si, se queda Rubí', todo el público hizo: 'aahhh', lo que la prensa diga, no me importa".

Asimismo, Lolita Cortés explicó la verdad detrás de esa fotografía donde Rubí no forma parte del abrazo grupal. "¿Qué sucedió? Hay una foto donde todos están abrazados y tú estás sentada, en ese momento donde todos están abrazados".

Contó que al ir a su camerino, se encontró con todos los aspirantes para entrar a La Academia y les dijo que será la última vez que podría hablar con todos ellos, "estaban abrazados porque estaban escuchando los tips que les estaba dando".

Lolita Cortés mencionó que Rubí Ibarra estaba escuchando todo lo que estaba diciendo, "la gente dice que la están haciendo a un lado, no es así, jamás".

Yo estaba hablando con todos los alumnos, en ningún momento hubo humillación, en ningún momento ha habido hacerla a un lado, este bullying del que tanto se habla, jamás, están malinterpretando las cosas.

Por su parte, Rubí comentó que en ese momento estaba con los sentimientos a flor de piel, pues durante la presentación ante la prensa, no lo había hecho muy bien y sentía que estaba decepcionando a sus papás por todo el esfuerzo que hicieron para que ella pudiera estar en La Academia. Al ver que sus compañeros estaban alegres, no querían arruinarles el momento.

"Estaba muy sentimental, estaba muy triste, todos estaban muy alegres, cuando me da el sentimiento, me da".