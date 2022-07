‘Look at me’ de Sally Potter llevará a Javier Bardem y Chris Rock a Venecia

Roma. El actor Javier Bardem acudirá a la 79º Festival de Venecia con el cortometraje Look at me de la directora británica Sally Potter, que se presentará fuera de concurso en la sección Horizontes Extra de este festival, al que es “posible” que acuda también el otro protagonista del corto, el humorista Chris Rock.

Alberto Barbera, el director de la muestra que arrancará el próximo 31 de agosto, informó hoy en rueda de prensa que la veterana directora británica regresa a Venecia con este cortometraje protagonizado por Bardem y Chris Rock.

“Es un cortometraje con dos actores extraordinarios, y es posible que Chris Rock, que está de gira esos días por Europa con su espectáculo, pueda estar en la presentación de este cortometraje que dura 15 minutos”, dijo Barbera.

Si así se confirma finalmente, Rock estará en Venecia después de que en la pasada gala de los Oscar el actor Will Smith le propinara una bofetada por bromear sobre la alopecia de su esposa.

No es la primera vez que Bardem rueda con Sally Potter, ya que el actor madrileño también se puso a sus órdenes en la película Los caminos que no escogemos (2020).

La presencia española en esta edición del Festival de Venecia también estará protagonizada por el cineasta hispano-argentino Juan Diego Botto, que competirá en la sección Horizontes con su primer largometraje como director, En los márgenes, protagonizado por Penélope Cruz.