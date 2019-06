Lorena Herrara expulsada de programa por golpear a camarógrafo

El reality Inseparables se ha convertido en el favorito del público y es que trata de doce pareja de famosos quienes llevaran al límite su amor con diversas pruebas físicas y mentales aunque el programa ya casi llega a su recta final los problemas ya surgieron.

Resulta que Lorena Herrera y Roberto Asad, fueron los primeros expulsados de la emisión, pero por romper las reglas establecidas, pues la actriz golpeó a un camarógrafo mientras que el deportista le dijo a la rubia la cantidad que apostó cuando esta se debe revelar al terminar cada competencia.

Es por eso que el conductor, Diego Erice, decidió llegar a la casa donde están los participantes para encarar a la pareja.

No es el tema de discutir el tema es el hecho de la agresión, pero habido faltas fueron aquí en la casa y también durante la pruebas y en la competencia en general", les dijo Diego a los famosos.

Tras pedirles que se marcharan de la competencia Lorena se fue sin ninguna preocupación, pues señaló que no violó las reglas del programa por lo que se fue orgullosa con el desempeño que logró en Inseparables.

Luego de la expulsión Lorena decidió hablar ante las cámaras de Televisa y dio su punto de vista sobre su eliminación.

"Pues si quiero aclarar las cosas desde no de mi punto de vista sino como fueron las cosas fui expulsada del reality Inseparables por violencia dentro de la casa que obviamente todos los participantes lo supimos esta prohibido no considero que haya sido un acto de violencia como tal fue un momento de una gran molestia de mi parte como cualquier otro ser humano puede molestarse enojarse...", dijo Lorena Herrera.

Por si fuera poco Lorena dijo que no fue nada justo que solamente ella y su pareja estuvieron tres veces en la casa de campaña, por lo que se lo hizo saber a sus fans.

"Me pareció una insjuticia que de doce parejas solo a mi y mi marido nos toco estar tres veces en esa casita verdad, esa casita de campaña soy una persona que tengo carácter que no me quedó las cosas guardadas salí molesta...", dijo Lorena.