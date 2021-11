Lorena Herrera así de despampanante se miraba a principios de los noventa

Quien siempre ha sido considerada como tremendo mujerón ha sido Lorena Herrera, y es que siempre se le ha visto muy guapa en todos los aspectos desde que inició en su carrera artística, pero fue en los noventa cuando ya era uno de los rostros más populares de la televisión mexicana.

En redes sociales circula un video donde se puede ver a la actriz mexicana con un look muy noventero, además de una piel divina la cual hasta la fecha la sigue manteniendo radiante gracias al ejercicio y una buena alimentación la cual presume a cada rato en las redes sociales.

Dicha grabación fue cuando la también cantante acudió a los premios Tv y Novelas en 1992 donde se le ve con un fleco el cual estaba muy a la moda, labial rojo, además de unos enormes aretes con los que se miraba despampanante, además se ha sabido conservar muy bien.

"Que buena onda Lore siempre con buen humor", "Woowow la locura de el día empieza cuando sales tu abrillar así yess me encanta tu metodología viva tuya de la filosofía de la vida amén", "Si tu lo quieres, no solo te dejo que me lleves a bailar, sino que es una orden para mi", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que la Lorena es muy querida ha sido por ser una mujer muy directa, es decir cuando le preguntan por algún tema siempre ha tratado de ser de lo más franca posible, además se considera como una mujer sin filtros, es por eso que sus fans la aman demasiado.

Una mujer muy fitness

Lorena Herrera lleva varios años siendo una mujer fitness y en sus redes sociales se puede ver como lleva una vida muy saludable, donde comparte recetas de cocina, además de las rutinas que hace para mantenerse ese cuerpo natural que siempre la ha caracterizado, además de ser una mujer muy espiritual.

Y es que a la rubia siempre le ha fascinado hablar de las energías algo que la ayuda a estar bien mentalmente es por eso que siempre se le ve feliz y radiante.

Leer más: Adriana Fonseca preciosa con traje de baño color verde esmeralda en la Riviera Maya