Lorena Herrera causa gran polémica al compartir supuesto remedio contra el Coronavirus

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Lorena Herrera causó controversia al revelar una supuesta cura para el Coronavirus (COVID-19). De acuerdo con la actriz originaria de Mazatlán, Sinaloa, varias personas cercanas a ella se han curado con dióxido de cloro. Su comentario le causó varias críticas en redes sociales.

"Se enfermaron mis sobrinas y a ellas les dieron dióxido de cloro y estuvieron recuperadas en tres días. Tengo dos amigos demasiado cercanos, uno con diabetes y 50 kilos de sobrepeso, él y su esposa que tiene 20 kilos de sobrepeso, los dos diabéticos y con dióxido de cloro salieron en cinco días", comentó Lorena Herrera.

Es cuestión de cada quien, resuenas con esto o no, pero no critiques no juzgues si no se han informado antes.