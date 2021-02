Lorena Herrera comparte receta de deliciosas quesadillas que come y no la hacen engordar

México. La actriz y cantante Lorena Herrera, quien es originaria de Mazatlán, Sinaloa, México, comparte a través de su cuenta de Instagram una rápida y deliciosa receta para hacer quesadillas que las personas, al igual que ella, pueden prepararse y disfrutar sin preocuparse porque aumentarán de peso.

Lorena Herrera se caracteriza por llevar una vida saludable y en más de una ocasión ha compartido que su comida se la prepara ella, ya que cuida lo que come y siempre es muy disciplinada en ese renglón; ahora muestra cómo son las quesadillas que prepara en su cocina y cómo las prepara.

Y es muy fácil la manera en que se preparan las quesadillas al estilo Lorena Herrera, puesto que como ingredientes ocupa avena, huevos, espinacas, jitomate y albahaca; en un video que coloca en Instagram cuenta detalladamente el procedimiento para hacerlas y vaya que no es nada complicado. El resultado son unas ricas quesadillas para saborearse en un desayuno o en la cena, por qué no.

Lorena es una de las artistas mexicanas que siempre ha impactado con su cuerpo dentro y fuera de la televisión, ya que tiene las medidas perfectas y lo tiene así porque come nutritivamente, además hace mucho ejercicio todos los días de la semana y los resultados saltan a la vista.

Lorena acaba de festejar por catorce años al lado de su esposo Roberto Assad, y lo hizo con un viaje a la Riviera Maya. En su Instagram comparte también cómo la pasó en esos días que pasaron juntos y que son inolvidables. En una reciente entrevista con el programa Hoy la guapa actriz contó que Roberto es la persona con quien siempre soñó estar y tener como pareja, puesto que la hace muy feliz.

Celebrando 14 años de matrimonio y casi 17 de estar juntos! Gracias @assadroberto por existir y llenar mi vida con este amor tan hermoso que me da la oportunidad de crecer y convertirme en mejor Ser Humano!”, compartió Lorena junto con un romántico video.

Además, Lorena, cantante de temas como Tóxica y Flash pide a sus fans que jamás dejen de creer en el amor y también les da varios consejos para abrirse al amor: "prepararse interiormente”, “visualizar el amor como lo deseas” y “estar dispuesto a dar y compartir”, son algunos de ellos.

Muchas personas después de malas experiencias amorosas pierden la esperanza y no creen que exista un amor verdadero basado en el respeto, la confianza, libertad y aceptación de el otro! Nunca dejes de creer en él, claro que existe", dice.

Lorena comenzó su carrera como modelo participando en los certámenes de belleza como The Look Of The Year, Miss Bikini International y Señorita Univision, además ha tomado parte en alrededor de 56 películas del cine mexicano, entre ellas El arrecife de los alacranes, El abrigo de mink, Muerte ciega y Traición.

Y le gusta mucho cantar. En 1996 debuta profesionalmente como cantante con su álbum homónimo del que dio a conocer como sencillo el tema o Soy, luego lanza su segundo disco Dame amor y posteriormente otros como Desnúdame el alma.

Las telenovelas también han formado parte importante en su vida y entre 1991 y 1993 aparece en Muchachitas, Entre la vida y la muerte y Dos mujeres, un camino; Amores con trampa y Un poquito tuyo han sido las más recientes en que ha actuado.