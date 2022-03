Lorena Herrera demuestra que desde la década de los ochenta ha sido un bombón en bañador

A pesar de nunca haber querido revelar su edad ante los medios, Lorena Herrera siempre se ha conservado como una diosa, pues los años no pasan sobre ella, y es que si echas un vistazo a videos del pasado donde se le ve iniciando en el medio de la farándula mexicana se ve idéntica.

Pero con una de sus recientes publicaciones en Instagram, no solo demostró que es una mujer con un porte único y exuberante, sino que tiene un cuerpo bien trabajado gracias al gimnasio, pues siempre ha demostrado que su naturalidad es la que vale, pues con esta foto de los ochenta con un bañador lo confirma.

"#jueves de #tbt Recordar es volver a vivir El 1 er reportaje mío que salió en el periódico cuando empeze en el cine en 1989 obviamente lo guardo como un bello recuerdo en mi álbum personal! Cuando el periódico llegaba todos los días a nuestras casas y era la forma de estar informados", escribe Lorena Herrera.

A simple vista se puede ver a la actriz y cantante sinaloense con una cintura demasiado reducida, además de unas bellas piernas proporcionadas, las cuales siempre han sido un gran atributo cuando se pone vestidos arriba de la rodilla, además su cabellera rubia, la cual es parte de su sello como celebridad también se puede notar.

"Siempre has sido hermosa, pero ahora mucho más, siempre comento que la paz interior se refleja en esa belleza!", "Bellaaaa en cada etapa de tu vida segura ahí tenías 12 años verdad!! Porque actualmente estás espectacular", "Siiiiiii... Lorena. Tenía como diez años. Me encanta esas fotos. Ahí fue donde me enamoré de ti", le escriben a la artista en la foto.

Para quienes no lo saben, Lorena Herrera se sigue manteniendo bien, pues se alimenta de lo más saludable, incluso en sus redes sociales comparte recetas de cocina fitness, donde demuestra el gran sazón para cocinar, pero de lo más saludable, además le encanta compartir pensamientos de paz, pues eso quiere transmitir.

Aunque muchos piensan que es una mujer de carácter fuerte, en realidad es todo lo contrario y quienes han tenido la oportunidad de conocerla lo han dicho.

