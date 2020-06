Lorena Herrera enseña a Bárbara de Regil mejores consejos de nutrición

Lorena Herrera está demostrando que ella sí sabe de nutrición contrario a Bárbara de Regil quien ha sido muy criticada en redes sociales incluso por nutriólogos quienes aseguran que el modo de alimentación de la polémica actriz no es del todo correcta por lo que muchos han recurrido a los consejos de la despampanante rubia quién tiene años alimentándose de una manera correcta.

Y es que Lorena Herrera se ha dedicado ayudar a sus fans para que coman de una manera más saludable incluso es mucho más detallada a la hora de explicar que ingredientes utiliza para su comida, por lo que sus seguidores le agradecen la forma en que explica sus vídeos, ya que los hace de una manera muy informativa, incluso explica donde pueden adquirir los productos dejando en claro que quiere lo mejor para sus seguidores.

Por si fuera poco la actriz siempre ha tratado de mantenerse alejada de la controversia, y aunque en algunas ocasiones ha caído en ellas de inmediato sabe cómo solucionarlas por lo que ha sido felicitada en redes sociales por la manera en que maneja su vida privada.

"Eres increíble cocinando. Sincera y sin filtros yo sigo tus consejos de alimentación", "Que buena receta mi Lorena hermosa, ya tengo una opción más para no aburrirme", le escriben a Lorena Herrera en sus videos.

Mientras tanto Bárbara de Regil quien tiene menos tiempo en el mundo fitness contrario a Lorena Herrera ha estado en vuelta en varios escándalos desde sus tips de alimentación, hasta las recientes declaraciones donde se la ha tachado de racista.

Aunque Bárbara de Regil lejos de preocuparse por sus polémicas declaraciones las sostiene pero siempre se justifica ante todo pues asegura que varias personas malinterpretan sus declaraciones por lo que les pide que mejor reflexionen bien cuando la juzgan, pues ella no lo hace para despotricar en contra de alguien, y aunque ya pidió perdón en algún par de ocasiones se le ha ido con todo a los haters.

"Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porqué yo no soy racista y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy, yo hable de mi en primera persona", dijo la actriz cuando se defendió por ser racista.

