Lorena Herrera lamenta muerte de Daniel Urquiza a pesar de sus diferencias

Lorena Herrera originaria de Mazatlán, dejó en claro que a pesar de no tener una amistad del todo buena con Daniel Urquiza, El Rey de las Extensiones de 37 años y quien aparentemente se suicido en su departamento de Polanco en la Ciudad de México, lamentó su muerte en redes sociales, demostrando que a final todos somos seres humanos existiendo la empatía.

Si vamos al canal de YouTube de Daniel Urquiza, donde tenía un reality show en el que contaba como era su experiencia al trabajar con algunas famosas de México en este caso Lorena Herrera de quien el estilista no se expresó nada bien al trabajar con ella en su marca de extensiones, pues al parecer Daniel Urquiza se molestó al enterarse de que Lorena Herrera de la nada se puso extensiones en otro lugar, por lo que despotricó en contra de ella.

QEPA Daniel Urquiza es muy fuerte saber de tanta gente que últimamente atravesando demasiado sufrimiento al nivel de quitarse la vida el trabajo interior conectar con la luz de Dios es el trabajo más importante para tener la fortaleza de enfrentar los momentos más difíciles, escribió Lorena Herrera en redes sociales.

Para quienes no lo saben Daniel Urquiza no solo se hizo famoso por el imperio de extensiones que logró, sino por la popularidad que cobró en su canal de YouTube, donde expuso la otra cara de las famosas con quienes siempre aseguró que no le gustaba trabajar, algunas de ellas fueron Carmen Muñoz, Sara Corrales, Maribel Guardia y Rebeca de Alba entre otras, quienes al parecer no hicieron el trabajo que Daniel Urquiza les pedía de manera profesional.

Y es que varias famosas siempre se mostraron molestas al tener que trabajar con él, por lo que Daniel Urquiza contó su experiencia de como fue trabajar con ellas, causando gran polémica, ya que nunca le gustó la actitud de divas que se cargaban, por lo que en varias ocasiones las expuso.

Regresando con Lorena Herrera ella lejos de ser una mujer polémica, siempre ha tratado de tener empatía con las demás personas y lo demuestra de diversas maneras, por lo que deja en claro que no quiere pleitos con nadie, mucho menos con personas que ya no están en este mundo.

Lorena Herrera lamentó la muerte de Daniel Urquiza a pesar de las diferencias/Instagram

Por si fuera poco Lorena Herrera se ha enfocado en una vida más sana en todos los aspectos desde el cambio de su alimentación, hasta ser una mujer más espiritual, es por eso que la vemos tan joven y radiante, además comparte con sus fans como es su vida en redes sociales, algo que sus miles de seguidores admiran.

Pero Lorena Herrera tampoco es una mujer que se deja, pues ella sabe que cuando alguien trata de buscarle un problema no se queda callada y contesta con justa razón, es por eso que su temperamento también es famoso en la pantalla chica, pero trata de controlarlo.

Además Lorena Herrera siempre comparte mensajes de experiencia y reflexión en redes sociales, pues le gusta que sus fans estén felices en todo los aspectos, por lo que le han agradecido su forma en especial cuando da recetas de cocina las cuales son muy saludables.

La humanidad estamos viviendo un cambio muy fuerte, si podemos ayudar en esta transición hagámoslo y si no, la mejor forma de ayudar es desde nuestro interior, no conectando con el miedo, sino pensando y sintiendo que todo el caos, dolor y sufrimiento por el que estamos atravesando toda la humanidad actualmente, está ayudando a eliminar tanto karma negativo que hemos generado a lo largo de la historia, y que lo único que viene en un futuro muy próximo son tiempos de Paz, Dicha y Plenitud.

Cabe mencionar que Lorena Herrera además de ser una mujer empoderada también se ha encargado de apoyar a la comunidad LGBT la cual admira desde los inicios de su carrera, pues la artista siempre los ha representado.