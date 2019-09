Lorena Herrera le dice adiós al rubio y luce más imponente

Lorena Herrera causó emoción entre sus fans y es que decidió decirle adiós al rubio que la ha caracterizado desde que inició en el mundo del espectáculo, para ponerse un tono castaño el cual se le mira espectacular, pues como todos saben la mujer es muy guapa.

Pero todo se trató del videoclip Karma para darle promoción y se estrenó hace algunos años, con el cual dejó a todos con la boca abierta, pues no es un secreto que a la también actriz le guste derrochar sensualidad frente a las cámaras.

"Lore estas hermosísima, que bien te conservas te veo desde niña en novelas y así, mis respetos luces de maravilla", "Lorena cada vez estas más hermosa me encanta cuando veo a la adorable", le escribieron a la guapa Lorena.

Recordemos que Lorena es una de las mujeres más respetadas del medio artístico, pues trata de mantenerse alejada de los escándalos y aunque algunas veces se ha metido en problemas, de inmediato sabe como salir adelante.

Por si fuera poco hace unos meses estuvo en el ojo del huracán debido al golpe que le dio a una de las cámaras, del reality Inseparables, ya que la cantante tuvo un momento de rabieta, por lo que fue expulsada de la competencia.

Lorena Herrera con su cambio de look/Instagram

Cabe mencionar que Lorena sigue siendo una de las mujeres más ardientes de la televisión debido al cuerpazo que se carga a sus 52 años de edad y aunque la famosa se mantiene muy fitness se ha sometido a tratamientos de belleza que la han puesto en riesgo.

"Lamento haber hecho aquello, pero es parte de la inconsciencia mía, pero también de la inconsciencia de esa gente cirujanos plásticos, porque yo me lo puse con un cirujano plástico no fue con un esteticista que poca conciencia de esa gente que te ponga algo que lo que te están diciendo no es...", dijo Lorena.