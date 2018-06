Lorena Herrera te pone a bailar, te pone alegre, te empodera

Todas las canciones que la bella Lorena Herrera ha lanzado desde Masoquista comparten algo en común, te ponen alegre, te empoderan, te hacen sentir orgulloso con lo que eres; “por eso todas las letras de mis canciones dicen triunfar en perra, camina en diva, rostro, pelazo y actitud, son letras para empoderarte, sentirte feliz con lo que tú eres”, resaltó en charla con EL DEBATE.

Tras el gran éxito que tuvo su tema "Tócame", Lorena Herrera deleitará tus oídos con su séptimo sencillo musical, "Soy la más", una canción con la que dice a sus fans: “Ayúdame a ayudar”.

Y es que todo lo recaudado con las descargas digitales de su nueva canción "Soy la más", será donado a la Fundación Vida Alegre, de Samantha Flores, que ayuda a personas transexuales de la tercera edad.

Me parece muy padre, además que estamos en el mes del orgullo gay, donar lo que se recaude de las descargas de Soy la más a fundación que ayuda a gente de la tercera edad de la comunidad gay es padrísimo, es para celebrar esto del orgullo gay.

Fotos: cortesía

Lorena Hererera con siete éxitos de manera consecutiva

Podríamos decir que la hermosa Lorena Herrera, originaria de Sinaloa, es como el Rey Midas, ya que según el mito, todo lo que tocaba se convertía en oro. Con esto queremos dar a entender que sencillo que Lorena saca, es un éxito absoluto, siete sencillos consecutivos en primeros lugares no es cualquier cosa.

A las pocas horas de lanzar "Soy la más", subió al segundo lugar de descargas en iTunes en el género dance; “al día siguiente amanecimos en el sexto lugar de todos los géneros, esto es muy padre, la verdad, muy agradecida con toda la gente que lo ha descargado”.

"Soy la más" es un tema muy divertido, muy bailable, como todos los que ha sacado Lorena Herrera; “te pone de buenas, te pone a bailar, yo siempre lo he dicho, la música es la mejor droga y la única droga que es sana, que te cambia y te transforma de un segundo a otro, puedes estar triste o deprimido, escuchas una canción y te pone de buenas, como puede suceder lo contrario, así es la música; yo prefiero enfocarme en una música que te ponga de buenas, que te ponga alegre, que te haga sentir segura, contenta, feliz con lo que eres”.

Fotos: cortesía

Lorena Herrera apoya a la comunidad gay

Con motivo del mes del orgullo de la comunidad LGBTTTI Lorena Herrera comentó que a comparación de otros países, donde la homosexualidad es castigada hasta con la pena de muerte, en nuestro país estamos en la gloria.

“En México sí tiene la fortuna la comunidad gay, sobre todo en la capital, que sí se les apoya, donde no hay una discriminación, donde hay mucha apertura, pero sí considero que todavía falta muchas cosas por hacerse, muchas cosas por ganar, una de ellas es que hay casas hogar para gente de la tercera edad heterosexual, pero no hay una sola casa hogar para gente de la tercera edad transexual o transgénero, eso me parece triste, hay muchísimas cosas que se pueden lograr y todas esas marchas que habrá deben levantar la voz”, señaló la cantante.

Foto: cortesía

Lorena Herrera siempre se mantiene vigente. Anteriormente la pudimos ver en el reality "La más draga", donde se le rendía un merecido homenaje a todas las drags en México. El pasado miércoles se llevó a cabo la final.

"A partir del reality me he ido adentrando en el mundo del drag, escuchando las historias, la verdad es muy lindo, hay un ambiente entre los drags de mucho compañerismo, mucha familia, muy contenta de haber estado en este proyecto y del éxito que tuvo".

Por otra parte, Lorena Herrera se ha integrado a la exitosa puesta en escena "Las Arpías", donde comparte escenario con actrices como Maribel Guardia y Victoria Ruffo.

Me ha ido muy bien, es una obra muy exitosa, yo disfruto mucho la compañía de mis compañeras que son maravillosas, padre que me hayan llamado a esta obra tan exitosa.