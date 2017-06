Lorena Herrera ofrece música con un mensaje de aceptación

Con música con un mensaje de aceptación. “La mayoría de mis canciones eso dice, que te sientas gloriosa, triunfante, despampanante, que camines en diva, es como un mensaje de que te sientes feliz con lo que tú eres”, comentó la cantante y actriz Lorena Herrera en entrevista con EL DEBATE, donde en este mes donde se celebra la diversidad sexual, da su opinión de lo que considera es una de las causas de tanta homofobia en México.

Lorena Herrera promociona actualmente su exitoso sencillo musical Freak, en colaboración con La Prohibida. Dicho tema estuvo en las primeras semanas de su lanzamiento en el primer y segundo lugar de descargas en las plataformas digitales.

“Ha sido espectacular, una gran respuesta, eso para mí es maravilloso, ya que yo no soy una cantante que tenga una disquera, ni una gran infraestructura detrás apoyándome, nada, soy yo solita la que invierto mi dinero en mis proyectos, la verdad, muy agradecida con toda esa gente que le está gustando lo que hago.”

Lorena Herrera se refiere a su actual música como muy divertida y alegre, llevando un gran mensaje a toda la comunidad LGBTTTI.

La cantante bautizó dicha música como electro gay pop.

“Yo la he definido así, ya que considero que no la había al menos en México, tiene sonidos electrónicos, tiene cosas como muy pop y gay, porque trae muchas frases que utiliza la comunidad gay, a mí me encanta, música que trae un mensaje de aceptación como tú eres, tal cual, por ejemplo lo que dice la canción Freak, al final de cuentas todos somos únicos, todos somos diferentes partiendo de que tú te aceptes como un ser único y diferente a los demás”.

Lorena Herrera considera que la religión tiene mucho qué ver con la homofobia que hoy en día sigue en todo el país, en estos tiempos de modernidad, por así decirlo.

“En gran medida son también las religiones que satanizan mucho todo este punto de la homosexualidad”, expresó.

Foto: Cortesía

La cantante, quien también lanzó meses atrás temas para la comunidad gay, como Masoquista y Flash, manifestó que independientemente de las preferencias sexuales de las personas, lo que realmente importa es el ser humano que hay detrás.

“Yo considero que hay que ir mas allá de ello y que lo verdaderamente importante es el ser humano que existe, el nivel de consciencia de cada persona, el deseo de ser mejor, de transformarte, más allá de tus preferencias sexuales, de tus preferencias de religión, eso qué, simplemente son preferencias de cómo llevas tu vida”.

Aunque llegó un momento en su reconocida trayectoria artística donde tomó la decisión de cantar, la sinaloense dejó muy en claro lo mucho que extraña la actuación.

“Mucho, muchísimo, siempre lo he dicho, yo empecé en este medio porque lo que quería era ser actriz, pero, bueno, este medio te va llevando por distintos caminos, y nunca me voy a arrepentir por algún momento haber tomado la decisión de empezar a cantar, aunque mi principal motivación y lo que más me mueve a mí es la actuación”.

Foto: Cortesía

Lorena Herrera ya planea una nueva canción, señalando que dará variedad a su música, dejando por un momento sus temas que han fascinado a la comunidad LGBTTTI y así, probar con otras fórmulas.

“No estoy tan segura de continuar, de que el siguiente tema sea exactamente con mucha frase que usa la comunidad gay, obviamente en lo que si estoy enfocada es en que sea en ese mismo género, de dance, pop, electrónico que es el tipo de música que a mí me gusta, quizás vamos a cambiarle tantito y después retomamos, para que haya un poco de variedad también”.

Lorena Herrera prepara su nuevo show llamado Desnúdame Tour.

28 años de trayectoria artística respaldan a Lorena Herrera, donde el profesionalismo en toda la extensión de la palabra, ha sido una de las claves de su éxito tanto en la actuación, como en la música.

"Lo más importante no es cuanto ganas, si era tan o menos famosa, porque todo eso también depende con quien te compares y lo mejor no es compararte, para mí lo más importante es que llevo 28 años en este medio y después de 28 años me siguen contratando, sigo trabajando igual o más que cuando empecé , eso es lo que yo más agradezco que pueda continuar yo haciendo lo que tanto me gusta".

Foto: Instagram @lorenaherreraoficial

Por último, la hermosa y sensual cantante, comparte con sus miles de seguidores, una de varias enseñanzas que ha aprendido en la vida: