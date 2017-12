Lorena Herrera responde a burlas sobre su foto con bikini

La actriz y cantante sinaloense Lorena Herrera tiene un cuerpo de diez. Es sinónimo de una vida saludable y una belleza eterna, por lo que defiende que es una mujer perfecta, aunque no le encanta presumirlo en sus redes sociales.

Recientemente publicó en redes una imagen en la que muestra su silueta, y hay quien señaló que le salían estrías, y por ello la criticaron.

Lorena se defiende de tal afirmación y a su estilo niega que tenga una sola estría.



“Esa fue una fotito qu eme tomé de ladito, se me hizo muy curioso porque si algo no tengo, porque yo digo lo que tengo, si hay algo que no tengo, son estrías, por ningún lado”.