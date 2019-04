Lorena Herrera revela un impactante acoso sexual de un productor

Lorena Herrera contó haber sido víctima de acoso sexual por parte de un productor, quien mientras conversaba sobre trabajo con la actriz, él se masturbaba.

“Con un productor me fui a entrevistar para una película, yo siempre he vestido como muy llamativo, siempre vestí muy sexy, el productor estaba enfrente de mi, me cuestionaba sobre la película y que me quería contratar", comentó Lorena Herrera en el programa El minuto que cambió mis destino.

La artista sinaloense relató el momento incómodo que ocurrió conforme avanzaba la entrevista de trabajo. "Yo le contestaba sus preguntas, derrepente el no tenías las manos en el escritorio, las tenía abajo y se quedó callado". Cuando le preguntó que tenía, el productor de apellido Herrera se le queda viendo con cara de éxtasis: "perdona que no te pueda dar la mano", le dijo.

Mientras me estaba haciendo las preguntas y yo contestándoselas, él se estaba masturbando.

La también cantante señaló que aunque el productor (de quien no reveló su nombre) no le dijo nada comprometedor, fue una falta de respeto y un momento incómodo pues tenía solo 19 años de edad.