Lorena Herrera rompe las reglas en MasterChef Celebrity y recibe fuerte castigo causando su llanto

Lorena Herrera hizo su gran debut en MasterChef Celebrity como las grandes, pues fue elegida como capitana de dicho reality show algo que le encantó a sus fans, pues tenían muchas ganas de ver el empeño de la artista en dicha competencia, pero pasó algo que dejó a todos impactados, ya que rompió una de las reglas básicas.

Y es que para quienes ya tienen rato viendo MasterChef Celebrity sabrá que la regla principal es que deben levantar las manos cuando los jueces lo ordenan dejando el platillo intacto, pues es ahí donde el panel dará el veredicto final, por lo que Lorena Herrera no lo hizo por lo cual tanto ella como su equipo rojo fue sancionada.

"También sucedió algo que me puso muy triste, ya que la Verdad nunca había visto el programa y no sabía que fuera algo tan fuerte que no levantara las manos en ese momento Dije que me parecía injusto, pero no para mí, sino para mis compañeros, ya que "según yo" debieron mandarme a eliminación solo a mí con el equipo amarillo que fue quién tuvo menos votos!", escribió la actriz mexicana quien rompió en llanto por la situación.

La pena que le causó a la también cantante sinaloense se debe a que sus compañeros se esforzaron en cada uno de sus platillos al máximo, por lo que tenían posibilidades de subir al balcón, pero tras no levantar las manos cuando se lo pidieron todo esfuerzo que hicieron fue en vano causando polémica en el primer programa.

"No te preocupes, las reglas se hicieron para romperse, no vale que llores, eres fenomenal en el programa, yo te apoyo", "Te amamos, fue un pequeño tropiezo, pero así somos las humanas, aprendemos con errores", "Así es lore y en esta temporada están más exigentes aún. Pero manejaste la situación desde la conciencia y saliste adelante de ese error", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que la famosa es muy hábil en la cocina, pues en sus redes sociales comparte fotos y videos de los platillos fitness que realiza para mantener ese cuerpazo que se carga.