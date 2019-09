Lorena Herrera sabe que las tangas de hilo es la moda y luce una

Lorena Herrera causó revuelo en redes sociales al dejarse ver en una pequeña tanguita de hilo dental y es que la mujer al igual que otras famosas del espectáculo decidió decirle adiós a los bikinis para presumir la prenda de moda.

Al igual que la youtuber Luisa Fernanda W, la actriz también quiso que sus fans vean mucho mejor el cuerpazo que se carga la sensual rubia quien se ha dado a conocer durante varios años por ser amante del ejercicio y la buena alimentación.

"Les pasa a uds que se levantan y se ven al espejo todos los días??? Como si algo fuera a cambiar de un día a otro lo que si, es que me estoy viendo y lo que me llega a la cabeza es que hoy me como esos hotcakes que quiero desde el año pasado!", escribió Lorena en su foto.

Mientras tanto sus fans quedaron enloquecidos con el abdomen plano y la cinturita que se carga Lorena quien alcanzó más de siete mil likes, además de varios elogios donde le hacen saber que pocas actrices logran tener una figura de diez.

"Pero que figura te cargas se ve que te cuidas muy bien y yo creo que si te puedes dar el gusto de comerte un postresito", "Ay Dios mío, cómo te gusta humillar a las mortales como yo", le escribieron a Lorena.

Recordemos que hace unos meses Lorena estuvo en el programa Inseparables a lado de su esposo, pero fue expulsada de la emisión ya que golpeó a uno de los camarógrafos y aunque ella aseguró que no fue un golpe como tal decidió dar la cara para explicar porque se molestó.

"Pues si quiero aclarar las cosas desde no de mi punto de vista sino como fueron las cosas fui expulsada del reality Inseparables por violencia dentro de la casa que obviamente todos los participantes lo supimos esta prohibido no considero que haya sido un acto de violencia como tal fue un momento de una gran molestia de mi parte como cualquier otro ser humano puede molestarse enojarse...", dijo Lorena Herrera.

