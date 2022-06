Lorena Herrera se quiere reconciliar con Ninel Conde para hacer una gira juntas

Lorena Herrera se ha convertido en todo un icono de la televisión mexicana no solo por su figura tan impactante sino por su talento, el cual la ha llevado a realizar varios proyectos como cine y televisión plagada de mucho éxito, pero esto con lleva a tener uno que otro escándalo como el que tuvo con Ninel Conde de 45, hace unos años.

Y es que si bien se sabe en el pasado tanto Lorena Herrera como Ninel Conde han tenido conflictos, pues en más de una ocasión la rubia ha dicho que su colega es una mujer exigente, incluso hace poco trabajaron juntas en la obra de teatro Las Arpías, donde compartieron créditos, pero nunca se toparon, pues hacían el mismo personaje, pero esta rivalidad podría quedar atrás.

Resulta que Lorena Herrera deja en claro que no quiere tener rivalidad con ninguna artista a estas alturas de la vida, entre ellas con Ninel Conde y dejó en claro que le encantaría hacer una gira con Ninel Conde si ella está dispuesta, asegurando que podría ser un éxito total.

No vuelvo hablar más de ella, ni les vuelvo a seguir el juego a ustedes, paso doce años de tanto drama se acabó con ella, exacto la gira de la reconciliación y que se llame Con Nadie Más, Más que con el Bombón, dijo Lorena Herrera quien ya no opinara ni de ella, ni de Niurka otra con la que al parecer ha tenido problemas.

Como era de esperarse, las redes de inmediato reaccionaron a las declaraciones de Lorena Herrera quien por lo regular siempre ha tratado de mantenerse al margen de los escándalos, pues en efecto prefiere hablar de su carrera que de problemas relacionados con otras celebridades en el mundo del espectáculo, pues no es de esa manera.

"Me encanta Lorena la forma de manejar a la prensa y como contesta!!!", "Lorena no es enemiga de nadie, es una super persona pero obvio es neta dice no somos amigas menos enemigas, simplemente no se caen pero Lorena es súper alivianada super buena onda con mucho sentido del humor me encanta", escriben las redes sociales.