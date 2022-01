Lorena Herrera y el día que María Rubio y otras actrices la tacharon de ser "mala actriz"

México. Lorena Herrera, actriz y cantante sinaloense, es una de las bellas del espectáculo mexicano que comenzó su carrera en los años ochenta y ha destacado principalmente con su actuación en telenovelas y películas mexicanas.

Lorena Herrera ha sido admirada por su belleza, también por su disciplina para el ejercicio, pero también criticada por muchos respecto a que es mala actriz.

Años atrás, las actrices Laura Zapata y la fallecida María Rubio, entre otras, arremetieron en contra de Herrera y expusieron públicamente que no actuaba, por lo que dudaron de sus capacidades histriónicas.

Circula en YouTube un video del programa Show de Cristina y en su contenido se aprecia la presencia de las actrices Laura Zapata, María Rubio, Azela Robinson y Cynthia Klitbo, entre otras famosas, quienes hablan de su trabajo en la televisión.

Dicha emisión se habría transmitido durante 1997. Cristina Saralegui comparte que Lorena Herrera sería ala villana de la telenovela María Isabel, producción de Carla Estrada y que protagonizaron Adela Noriega y Fernando Carrillo.

Foto de Instagram

Tras referir lo anterior, Saralegui cuestionó a sus invitadas qué opinaban de que Herrera fuera la villana de dicha historia. "De repente quieren llenar la pantalla, llenas de bolas ellas...", contestó Laura Zapata.

María Rubio, fallecida durante 2018 a los 83 años de edad, cita: "Me parece maravilloso que tenga ese cuerpo y que lo luzca, pero que tenga un poco de talento, caray. Eso es lo que necesita”.

“Lorena Herrera es una figura, ella no es una actriz”, completa Azela Robinson, y Zapata añade: “Es una figura de cera, digo, perdón”.

“Si canta como actúa, y así canta, y actúa como canta, digo, está perdida, pues entonces que enseñe”, vuelve a opinar María Rubio, recordada por su papel de Catalina Creel en la inolvidable telenovela Cuna de lobos.

En ese año (1997), Lorena encarnaba a Lucrecia en la telenovela María Isabel y fue dirigida en escena por la fallecida Mónica Miguel, pero las citadas actrices coincidieron en el programa de Cristina Saralegui que la actriz originaria de Mazatlán, Sinaloa, no poseía dotes histriónicas en aquel entonces.

Lorena Herrera comenzó su carrera artística como modelo participando en certámenes de belleza como "The Look Of The Year", "Miss Bikini International" y "Señorita Univision", y de acuerdo a información en su biografía, ha actuado en alrededor de sesenta películas, entre ellas Cocaína, El arrecife de los alacranes, El abrigo de mink y Muerte ciega.

Leer más: Pablo Lyle reencontrará el amor y Sergio Mayer enfrentará serios problemas, augura médium

Y entre otras telenovelas en las que ha participado Lorena Herrera sobresalen Muchachitas, El premio mayor, Dos mujeres, un camino y Lola, érase una vez.