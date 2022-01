Lorena Herrera ya se olvidó del frío y está lista para modelar en la playa

Quien ya está lista para la playa es Lorena Herrera quien se dejó ver en sus redes sociales con un bañador de impacto total, dejando en claro que el invierno ya pasó para ella, además a la artista siempre le ha encantado ese clima, pues es amante del calor desde hace tiempo.

En la foto se puede ver a la también cantante mexicana con un bañador de dos piezas y una cabellera la cual luce espectacular, además Lorena Herrera le deseó a sus seguidores un buen inicio de semana, ya que siempre le gusta saber que se encuentran bien, pues gracias a su apoyo la artista es muy conocida.

Lista para ir a la playita y uds? Siguen de #vacations o ya de regreso al trabajo? Que tengamos #feliziniciodesemana #FelizLunes los adoro siempre! Gracias Siempre al master del cabello @alexirazuhair por siempre mantener mi cabellera hermosa! Ya lo conoces? Si quieres empezar el año con un cambio de imagen EL ES EL MEJOR!!, escribe Lorena Herrera en su publicación.

Otra de las cosas que notaron los fans de esta artista, es que sigue teniendo uno de los cuerpos mejor trabajados del espectáculo y que no necesita de cirugías estéticas para verse hermosa, pues ella hace mucho ejercicio, además de comer muy saludable incluso comparte sus recetas de cocina en Instagram.

"Bonito lunes eres muy bonita, el lugar donde te tomaron la imagen esta muy bien decorado me gusta mucho", "Necesitamos más de tus recetas para estar lista... feliz año nuevo!", "Empieza el día con alegría, empieza la semana con energía y todo será pura armonía. ¡Feliz lunes @lorenaherreraoficial", le escriben en la publicación.

Para quienes no lo saben la también cantante y representante de la comunidad LGBT, siempre ha tratado de ocultar su edad en todo momento, pues no le gusta que sepan dicho número, ya que para ella no es importante.

Cabe mencionar que la famosa ha estado alejada de la pantalla chica desde hace tiempo, por lo que el público desea verla nuevamente en un melodrama como villana y es que dichos papeles le quedan muy bien a la impactante rubia.

