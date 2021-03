Lorena Meritano en contra de los medios de comunicación por arremeter con su cuerpo

Argentina.- La actriz y presentadora argentina Lorena Meritano compartió el día de ayer una fotografía en traje de baño luciendo espectacular a los 50 años, sin embargo, medios de comunicación se le fueron encima, señalando que "no le importó que se le vieran las celulitis" o "utilizar una prenda que no le favorece".

Tras ver los tremendos titulares que surgieron tras su publicación, Lorena Meritano no se quiso quedar callada y se fue en contra de los medios de comunicación, haciendo una compilación de los titulares que hicieron sobre su cuerpo y ofreciendo un extenso mensaje sobre el tema.

"Critican. Juzgan. Ponen titulares. Crean contenidos llenos de mensajes dañinos para la sociedad y, sobre todo, la niñez y la juventud. A muchas pueden no afectarnos porque después de tantos años transitando la vida y teniendo que leer titulares afirmando mi propia muerte nada puede afectarme ya de los llamados 'comunicadores o periodistas'", escribió en su cuenta de Instagram Lorena de lo más moleta.

En el mismo mensaje explica que "realmente no aprendimos nada, ni ellos ni quienes se dedican a destruir, juzgar y criticar en redes sociales", compartiendo que los medios de comunicación y las redes sociales deberían edificar, construir, inspirar y no intentar destruir o hacer daño a las personas.

En la publicación vemos capturas de notas de medios de comunicación que señalan que la actriz "se puso un bikini mata pasiones y en las redes la criticaron" o cuerpos de notas en las que señalan que sus seguidores la criticaron por posar en traje de baño, así como asegurando que "a la actriz no le importó que se le notara la celulitis", etc.

Finalmente, Lorena decide enviar un mensaje personal a través de su publicación y afirma que no está para "levantar pasiones" como indican los medios de comunicación, pues ya tiene cincuenta años de edad.

"Tu opinión no es mi realidad. Estoy viva, estoy sana. Uso el traje de baño que me queda cómodo y mi celulitis es mía. Tengo 50 años y una vida que no necesita de levantar pasiones con un traje de baño ni ponerle filtro a mi celulitis. Hace rato le dije a mi cuerpo 'Te amo'", compartió en Instagram Lorena Meritano.

La fotografía que desató las críticas de los medios de comunicación y algunos usuarios de Internet es una en la que la vemos luciendo espectacular en un traje de baño color azul a los 50 años de edad desde la playa, logrando convertirse en el centro de atención de las redes sociales y sobre pasando los veinte mil me gustas.