Lorena Velázquez fue emborrachada por Katy Jurado y estuvo a punto de hacerla llorar

Lorena Velázquez de 83 años confesó una anécdota que tuvo hace varios años con Katy Jurado a quien admirada por la tremenda actriz que era, pues fue una de las grandes en la Época de Oro del cine mexicano.

Y es que en un viaje a Madrid, Lorena Velázquez se encontró en el avión a Katy Jurado quien de inmediato la invitó a tomar un coñac con el carácter que siempre la ha caracterizado, pero lo que ella no sabía es que la intención de invitarla a tomar era para reclamarle.

Resulta que Víctor Velázquez quien también era actor, se casó con la madre de la actriz, pero primero mantuvo una relación con Katy Jurado, con quien procreó una hija, pero de acuerdo con la artista de carácter fuerte el histrión no quería saber nada del menor, por lo cual le reclamó en la borrachera.

"Al tercer coñac yo ya estaba de '¿qué pasó?', y de repente me va diciendo, sabes que tú papá Víctor no quiere ver a mi hija y tu papá Víctor quien sabe que yo ya casi lloraba yo decía 'Dios mío no puede ser', dijo Lorena Velázquez en una entrevista.

Aunque Lorena Velázquez asegura que la platica se puso más tranquila, señaló que Katy Jurado cada que podía arremetía en contra de su padre, pero ella no perdió la compostura.

Por si fuera poco Katy Jurado ya tenía experiencia no solo en el mundo de la farándula, sino en la vida misma, mientras que Lorena Velázquez apenas iba empezando su trayectoria.

Cabe mencionar que Lorena Velázquez destacó por aparecer en las películas del Santos donde se ganó al público al interpretar una sexy mujer vampiro causando revuelo en la época.