Lorena Velázquez recuerda cuando Enrique Guzmán la violentó y también corrió del teatro

México. Lorena Velázquez recuerda habre sido víctima de violencia por parte de Enrique Guzmán. En entrevista con Sale el Sol, la primera actriz mexicana menciona que una vez le dio un manotazo, además la mandó a correr del teatro en donde trabajaban juntos en una puesta en escena.

Lorena Velázquez rebidió un manotazo de Guzmán debido a que no le gustó una actitud de ella, menciona. Yo sé que Guzmán es muy violento, a mí me pegó en la mano, me corrió del teatro, le dijo al productor que si yo actuaba él ya no quería trabajar”.