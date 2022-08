Lorena de la Garza guapísima al modelar su figura de impacto, usando un diminuto traje de baño negro

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que causa gran furor entre sus followers, al compartirles fotografías donde presume muy orgullosa su cuerpo.

"Hermosa, cuerpazo", "me encantas", "una obra de arte", "preciosa mujer", "wow hasta me dio calor con solo verte", "que hermosa vista, el mejor paisaje de ese lugar", "espectacular", "te ves muy sexy de negro", "simplemente encantadora y qué cuerpazo, mis respetos", "¿dónde escondías ese cuerpazo?", "en verdad, qué bonita está usted", "chulada de mujer" y muchos más, son los halagos que recibió Lorena de la Garza .

La actriz, de 47 años de edad y originaria de McAllen, Texas, Estados Unidos, mostró a sus fans su linda anatomía, usando un diminuto traje de baño color negro . "Y si, con ganas de sol, me urge vacación", escribió en su post.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.