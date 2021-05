Lorena de la Garza le dice a Horacio Villalobos: Ya siéntese señora

Lorena de la Garza se le fue con todo al conductor Horacio Villalobos en redes sociales de 50 años de edad y es que al parecer se burló de ella pues jugó con su edad, además de desacreditar su trabajo.

Cómo era de esperarse Lorena de la Garza le mandó un video a Horacio Villalobos donde le dijo ridículo, además de payaso, pero eso no fue todo pues el conductor de Venga la Alegría también le contestó.

Otra de las cosas que le dijo Lorena de la Garza es que ella si tiene talento y que por eso está en una obra musical, por lo que le dijo a Horacio Villalobos que puede irla a ver cuándo quiera.

"Señor Horacio Villalobos ¿cómo está?, espero que muy bien cómo decimos en México, siéntense señora, usted no tiene nada que decir para empezar no sabe ni siquiera la edad que tengo y no, no soy una niña, pero no, todavía no estoy en edad de vacunarme, dijo Lorena de la Garza en Instagram.

Por su parte Horacio Villalobos le dijo a Lorena de la Garza que está feliz de que la actriz mexicana vea Venga la Alegría, dejando en claro que está al pendiente de todo.

Lorena de la Garza que bueno que no te pierdes Venga la Alegría me da mucho te prendiste porque comenté que ya te tocaba la vacuna la edad no es ningún problema yo soy feliz con la edad que tengo me hablaste en femenino y no es homofobia, dijiste que no tenía ningún talento, pues para no tener ningún talento me ha ido bastante bien, por cierto te he visto en el teatro eres han desgracia te mandó mucha luz y sigue viendo Venga la Alegría, dijo Horacio Villalobos.

La pelea entre los dos famosos continuó dejando en claro que ninguno se iba a dejar de la declaración del otro artista.