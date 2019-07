Lorenzo Lazo pediría la custodia de la hija de Edith González

Edith González pidió a su hermano Víctor Manuel que al morir, se hiciera cargo de su hija Constanza, sin embargo, su viudo Lorenzo Lazo estaría buscando quedarse con la custodia de la primogénita de su fallecida esposa.

Una persona consultada por la revista TVNotas comentó al respecto: "en estos momentos tan difíciles, la niña (Constanza) se apoya mucho en su prima, la hija de su tío Víctor Manuel, y especialmente en Lorenza, la hija de Lorenzo, sin embargo, a él lo extraña mucho”.

La revista de espectáculos menciona que cuando los médicos le dijeron a Edith González que su situación era irremediable, decidió que su hermano se quedara con Constanza, ya que no quería dejarle esa carga a Lorenzo Lazo, a quien ya le había tocado criar una hija solo: "pero él nunca estuvo de acuerdo, así que prefirió dejarla irse en paz y luego pelear por la niña”.

Al parecer el político Santiago Creel, padre biológico de Constanza, no pidió la custodia de la joven que cumplirá 15 años el próximo mes de agosto: “dejó en claro que su relación con ella no cambiaría, que seguiría viéndola y cubriendo sus gastos, pero que no podían estar juntos porque la niña no se sentiría a gusto, pues no está acostumbrada a él”, manifestó la fuente a la revista de espectáculos antes mencionada.

Asimismo se menciona que Constanza si desea vivir al lado de Lorenzo Lazo.

Por otra parte, hace unos días el viudo de Edith González habló por primera vez sobre la muerte de la actriz. A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram el reconocido economista, Director del Despacho Jurídico Alemán Velasco y Asociados, agradeció por el apoyo recibido en esos momentos tan dolorosos.

Ante la imposibilidad de agradecer personalmente las invaluables muestras de cariño recibidas por la irreparable partida de Edith González de Lazo, expresamos nuestra gratitud a las personas y organizaciones que en México y en diversos países, han compartido con nosotros esta dolorosa ausencia, esperamos que mantengan siempre los mejores recuerdos en su memoria y eleven sus oraciones por su eterno descanso.