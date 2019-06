Lorenzo Lazo viudo de Edith González agradece apoyo recibido

El señor Lorenzo Lazo, viudo de Edith González lanzó un comunicado a todas aquellas personas que estuvieron durante la muerte de la actriz quien perdió la lucha contra el cáncer hace unas semanas.

"Ante la imposibilidad de agradecer personalmente las invaluables muestras de cariño recibidas por la irreparable perdida de Edith González de Lazo expresamos nuestra mayor gratitud a las personas y organizaciones que en México y en diversos países han compartido con nosotros esta dolorosa ausencia y esperamos que mantenga siempre los mejores recuerdos en su memoria y eleven sus oraciones por su eterno descanso", dice el comunicado del empresario.

Recordemos que a la actriz también le sobrevive su hija Constanza, quien estaba preparada para la muerte de su madre y es que Edith la preparó para que estuviera consciente si algún día llegara a faltar por lo que estuvo serena durante su partida acompañada de sus familiares más cercanos.

"Por supuesto,la recordaremos siempre, a nuestra Edith González Lazo", "Qué descanse en paz, siempre la recordaremos", fueron algunos mensajes que recibió el señor.

Por si fuera poco la muerte de la rubia a desatado una polémica y es que una de sus mejores amigas Cynthia Klitbo señaló que varios famosos quisieron protagonismo ante las cámaras lo que causó su molestia.

"Yo creo que es importante muchas veces querer salir en la prensa y todo pero no a partir del fallecimiento de alguien que para mi fue tan querido como es Edith Gonzélez, si ustedes se dieron cuenta yo estuve en todo el velorio atrás de bambalinas, jamás salí a cuadro porque me parece que los exhibicionismos cuando hay un dolor tan grande, no vienen al caso, hubo gente que quiso decir discursos y cosas que no, fueran íntimo amigo de Edith este creo que ni la conocieron y se hizo todo un pleito para ver quien hacia el velorio, entonces yo por respeto a mi amiga decide retirarme..."dijo la actriz.

Cabe mencionar que Edith preparó su funeral pues ella siempre quiso que la despidieran en el teatro con mariachi y cientos de flores las cuales fueron llevadas hasta su última morada.