Lorenzo Lazo y su romance con Adela Micha antes de casarse con Edith González

Lorenzo Lazo, el viudo de Edith González, mantuvo una relación amorosa con la periodista Adela Micha antes de contraer matrimonio con la difunda actriz mexicana.

Así lo afirmó el periodista de espectáculos Miguel Ángel Maldonado, quien detalló que Lazo comenzó a salir con Adela Micha luego de que su primera esposa, Concha de la Mora, perdiera la batalla contra el cáncer en 2009.

Tras el fallecimiento de Concha de la Mora, Lorenzo Lazo llegó a acudir con tanatólogos para lograr superar su pérdida, esto debido a que antes de morir, su Concha de la Mora le hizo saber que quería que él fuera feliz y volviera a contraer matrimonio.

Por aquel entonces, Edith González y el economista no se conocían. Antes aún, Maldonado aseguró que hubo un amorío entre Lazo y Micha, algo que aparentemente duró poco tiempo, pues luego llegó Edith a su vida:

"Antes de que conozca a Edith, Lorenzo había estado saliendo con Adela Micha, soy de los reporteros que lo puede decir, y no me he puesto afuera de la oficina de Adela Micha y preguntarle de su noviazgo fugaz porque en ese tiempo no sabía. Luego se iban a cenar, qué tal si nos da la sorpresa".

Adela Micha. Foto: Instagram

Aquello fue fugaz, aún era algo reciente la muerte de Concha de la Mora. Sin embargo, al poco tiempo el economista conoce a Edith, ya que ella lo contactó para darle el pésame por el fallecimiento, por lo que se vieron e inmediatamente hubo química.

El propio Lorenzo relató el momento cuando él y Edith ya eran novios y se encontraban planeando su boda:

"Yo me fui a un viaje solo porque me lo pidió mi esposa Concha. Me voy y cuando regreso encuentro pero muchísimas llamadas de una tal Edith González que me quiere dar el pésame, y yo pregunté, ¿quién es Edith?".

Lazo decidió responder a las llamadas de Edith, y fue entonces que supo que se trataba de la actriz, pues hasta entonces no la tenía registrada entre sus números. A manera de agradecimiento por el gesto, él decide invitarla a cenar.

Cuando finalmente salieron juntos, la química brotó al instante, o al menos eso asegura el periodista Maldonado, quien no descarta que tras el fallecimiento de la actriz mexicana, Lazo vuelva a salir con Adela Micha:

"La invitó a cenar y se hicieron novios esa noche y planearon su boda, entonces seguramente al rato vamos a ver que a Lorenzo Lazo le puede salir otra novia, igual le sale otra vez Adela Micha, porque él anduvo saliendo con ella", declaró.

La actriz Edith González, quien fuera la segunda esposa de Lorenzo Lazo, falleció el 13 de junio de este año tras una serie de complicaciones en el cáncer de ovario que le había sido detectado en 2016.

Edith y Lorenzo estuvieron casados por casi 10 años, pues contrajeron matrimonio en 2010. Ella solía resaltar lo bella que era la historia de amor de los dos.