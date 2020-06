Lorenzo Méndez acepta que tiene problemas con Chiquis Rivera

Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original banda El Limón de Salvador Lizárraga, acepta que tiene problemas matrimoniales con Chiquis Rivera, pero también anuncia en redes sociales que las deja por un tiempo y regresará hasta que se sienta mejor.

Los cantantes Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron en junio de 2019 en Estados Unidos, y a casi un año de su boda, ambos enfrentan problemas matrimoniales.

A través de un comunicado de prensa, Lorenzo le pide a sus seguidores comprensión y menciona que sí existe una crisis matrimonial con Chiquis, su esposa.

Y en un video que publica en redes le pide a la gente que respete a su matrimonio y si no sabe el motivo de sus problemas, es mejor que no comente nada.

Comentan cosas que no son ciertas, si no saben la verdad, no lo hgan, mejor les pido oraciones para nuestro matrimonio."