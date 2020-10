Lorenzo Méndez arremete en contra de Mr. Tempo, luego de que se besara con su ex esposa Chiquis Rivera

Chiquis Rivera protagoniza un nuevo escándalo en su vida amorosa. A unas semanas de anunciar su separación de Lorenzo Méndez, surgieron los rumores de que tenía un romance con el empresario mexicano Jorge Cueva, mejor conocido como "Mr. Tempo". En días recientes la cantante estuvo en la Ciudad de México, ya que llevará a cabo unos proyectos con el empresario antes mencionado.

En el programa Suelta la Sopa se mostraron una imágenes de Chiquis Rivera en el lobby del hotel donde estuvo hospedada en la CDMX. Las cámaras del programa de espectáculos lograron captar el momento cuando Chiquis y el empresario "Mr. Tempo" se tomaban de las manos, para luego quitarse sus cubrebocas y darse un beso en la boca. La mañana de este martes Jorge Cueva llevó a cabo una conferencia de prensa, donde habló sobre la supuesta relación amorosa que tiene con la hija de Jenni Rivera:

Somos amigos, ya socios, hay una bonita amistad y nos la pasamos muy bien, por respeto, ella es una mujer todavía casada, ya está separada legalmente, sí, me gusta, guapísima, ¿a quién no le gusta la Chiquis? Nos la pasamos muy bien, fue una noche de tequilas, se dieron las cosas, ya vieron el video, entonces las imágenes hablan más que…lo que hace el tequila.

En la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca se compartió parte de esta conferencia de "Mr. Tempo", donde se le preguntó si cree que Lorenzo Méndez se está haciendo la víctima tras su separación con Chiquis Rivera, asegurando que "las cosas caen por su propio peso". Ante sus comentarios, el ex vocalista de La Original Banda El Limón escribió en el post del programa antes mencionado: "cuando te mande mensaje hace días lo negaste, las cosas se dicen con huevos mijo".

Mensajes de Lorenzo Méndez en la cuenta de Instagram de "El Gordo y la Flaca".

Lorenzo Méndez asegura que jamás hablará mal de Chiquis Rivera

De acuerdo con este comentario, Lorenzo Méndez le habría preguntado a "Mr. Tempo" si tenía algo más que una amistad con Chiquis Rivera, a lo que el empresario le habría dicho que no. Posteriormente el cantante expresó en su cuenta de Twitter:

Lorenzo Méndez, hijo de Juan y Paula Méndez. Siempre he sido y seré un caballero, esos son mis principios y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan pero tan feliz, el universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos.

A mediados de septiembre pasado, la hija de Jenni Rivera publicó el siguiente comunicado en sus redes sociales: "con el corazón pesado les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos cuatro años y por esa razón, siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento".

No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso. Nuevamente, gracias a todos los que han apoyado nuestra relación desde el primer día. Gracias por apoyarnos y apoyar nuestro amor, desafortunadamente, Dios tiene otros planes para nosotros, independientemente. Esto no es fácil, así que pido un poco de compasión y comprensión durante este tiempo, por favor. Muchas gracias.

En una pasada entrevista para el programa Venga la Alegría, Lorenzo Méndez habló sobre las razones que provocaron su ruptura con Chiquis Rivera. "Problemas entre pareja, hay altas y bajas, crisis matrimoniales, todo siempre fue con madurez. El cantante confesó que fue él quien le pidió a Chiquis que se dieran un tiempo, pues él lidiaba con problemas internos que le impedían tener una relación sana: "le dije: 'déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces'".