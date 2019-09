Lorenzo Méndez desata rumores de embarazo de Chiquis Rivera

Lorenzo Méndez, ex integrante de La Original Banda El Limón y esposo de Chiquis Rivera, desató rumores al compartir en Instagram una fotografía desde lo que parece una sala de ultrasonidos, donde de fondo se ve a su esposa recostadas esperando ser atendida.

“¿¡Bien adivina qué!?”, escribió el ex integrante de La Original Banda El Limón junto a la instantánea enloqueciendo aun más a los fans.

Rapidamente infinidad de mensajes empezarón abarrotar la publicación en las primeras horas, los cibernautas preocupados hacían preguntas sobre la salud de Chiquis Rivera, pues quería saber detalles de lo que estaba pasando con la guapa cantante.

Lo publicación registró más de 60 mol corazones y comentarios de felicitaciones de sus fans, “Felicidades un nuevo miembro en la familia ojalá sea niña y tan linda como Chiquis, Dios los bendiga”, “¡Realmente espero que sea un embarazo! ¡No puedo esperar para ver un bebé! De cualquier manera, felicidades”.

Por otra parte Chiquis aumentó más las sospechas al publicar una serie de videos en sus historias y explicó que no se presentó en el show de ‘Platanito’ porque se sintió indispuesta, sin especificar cuál fue el malestar.

“Nada más les quería pedir una disculpa, la gente que fue al programa de 'Platanito' que me mandaron muchos mensajes que no estuve ahí, tenía todas las ganas de ir, pero voy a estar el día 12, hoy me desperté sintiéndome un poco mal y pues fue empeorando (...) estoy descansando un poco y espero que mañana me sienta un poco mejor", dijo la cantante de ‘Vas a volver’.

La famosa pareja contrajo matrimonio el pasado 29 de junio en una ceremonia que dio de qué hablar, pues un incidente con el equipo de seguridad que contrató la familia, trataron a toda costa de impedir a los medios de comunicación captaran detalles del enlace.