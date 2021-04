¡Ya no quiere saber más de ella! Lorenzo Méndez explota al ser cuestionado sobre su ex Chiquis Rivera

México.- Todo ha sido peleas interminables, acusaciones que no han sido comprobadas e indirectas a través de las redes sociales entre los cantantes Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, quienes en el pasado sostuvieron una romántica relación, incluso, llegaron hasta el altar frente a toda su familia.

Durante una entrevista, una reportera le cuestionó a Lorenzo sobre los comentarios que coloca su ex Chiquis en las redes sociales y él de inmediato, evidentemente molesto por la pregunta, dijo que no quería que le hablaran sobre esto, explicando que no quiere que en cada entrevista que tenga le pregunten por eso.

Aunque hace meses todo era amor, apoyo y gestos de cariño, tal parece que se les vino abajo lo que tenían, pues ha pasado de todo a su alrededor, desde indirectas sobre la familia hasta que su exesposa ha salido con varios de sus amigos, lo que no le ha agradado ni un poco al cantante de banda.

Tras su breve, pero contundente respuesta, en las redes sociales los fanáticos de ambos ya han opinado, algunos señalan que ya era momento de que el cantante pusiera un ultimátum con respecto a su pasada relación, mientras que otros esperan a que la cantante responda.

Pero eso no lo es todo, debido a lo difícil que ha sido para ambos pasar página y evadir los cuestionamientos por la prensa, sus fans o el público en general, se cree que estén preparando algún tema en respuesta a todo lo que han tenido que atravesar para salir de esa relación. Muchos consideran que Chiquis Rivera será quien "tire la primera piedra" en el ámbito musical.

Asimismo, algunos usuarios de Internet consideran que lo mejor es que dejen de cuestionarle sobre su ex y se enfoquen más en su carrera, pues les parece injusto que dos personas que han logrado un gran éxito en el regional mexicano continúen lidiando con este tipo de problemas frente a la prensa.

Lo cierto es que muchas personas desean saber cómo ocurrieron realmente las cosas, cómo se encuentran ahora y si hay posibilidades de alguna reconciliación. Por ahora será sólo cuestión de tiempo para saber qué les depara el futuro a Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera.

