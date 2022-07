Lorenzo Méndez molestó con Chiquis Rivera por ventilar detalles de su fallido matrimonio

Lorenzo Méndez de 35 años de edad, habló para los medios y señaló que se siente ofendido con su ahora ex esposa Chiquis Rivera de 37, de quien se divorció hace poco, ya que no le pareció que la famosa ventilara detalles de lo que fue su matrimonio en el pasado en el libro que público.

Y es que como muchos ya lo saben, Chiquis Rivera quiso dejar plasmado como fue su vida a lado de Lorenzo Méndez que al parecer no fue del todo buena, pues entre las cosas reveladas hubo capítulos de violencia, entre otras cosas, es por eso que no le pareció que haya detalles al público.

La forma en que pasó eso, yo creo que es una forma, pues una falta de respeto, a parte de que es una relación que fue real de mi parte, yo creo que no se hacen así las cosas, pero así se manejan ese tipo de familia se puede decir y así es como los conocen", dijo Lorenzo Méndez para el programa Hoy.

Para quienes no lo saben dicho romance había causado revuelo en su momento, pues se le había visto a la pareja muy enamorada en todos los aspectos, pero el tiempo fue determinando ciertos puntos hasta que llegaron al divorcio, el cual dio mucho de que hablar, ya que se empezaron a ventilar varias cosas.

"Chiquis todavia no supera lo que le hizo su papá, por eso no dura con los hombres", "Se me hizo bajo que lá maltratara y que le escupiera", "Lorenzo es un caballero a pesar de la adversidad, no pierde la rienda de la situación. Y reacciona muy coherente", "No cabe duda que este hombre es un caballero y que sus padres le enseñaron valores, por eso se expresa así de Chiquis", escriben las redes.

Otra de las cosas que mencionó Lorenzo Méndez es que prepara nueva música en donde habrá un tema dedicado a su exmujer en el cual asegura que tendrá todo el respeto que se merece la hija mayor de Jenni Rivera, por lo que muchos de sus fans esperan escucharlo de inmediato.